Sobota 2 września 2023 Radeon RX 7800 XT i 7700 XT - pierwsze doniesienia o wydajności

Autor: Zbyszek | źródło: różne | 12:55 Już za kilka dni zadebiutują dwie nowe karty graficzne od AMD. Będą to Radeon RX 7800 XT i Radeon RX 7700 XT, oparte na najnowszej architekturze RDNA 3, i wykorzystujące chip Navi 32 wytwarzany w litografii 5nm, współpracujący z czterema 6nm chipletami MCD (Multi Cache Die). W sieci pojawiły się pierwsze nieoficjalne informacje o wydajności nowych kart. Według nich Radeon RX 7800 XT zaoferuje wydajność zbliżoną do karty Radeon RX 6800 XT poprzedniej generacji. W benchmarku 3DMark Time Spy nowa karta ma uzyskiwać około 19 tysięcy punktów. Natomiast Radeon RX 7700 XT pod względem wydajności ma wypadać w rozdzielczościach 1080p i 1440p podobnie jak poprzedni Radeon RX 6800, i uzyskiwać około 17 tysięcy punktów 3DMark Time Spy.



Karta będzie jednak wolniejsza od Radeona RX 6800 w rozdzielczości 4K, z uwagi na mniej pamięci (12GB), oraz mniejszą przepustowość pamięci wraz z mniej Infinity Cache.



Na koniec warto przypomnieć specyfikację. Radeon RX 7800 XT będzie miał 3840 procesorów strumieniowych i 60 jednostek RT, 64 MB pamięci Infinity Cache oraz 16 GB pamięci GDDR6 19,5 Gbps z 256-bitową magistralą (przepustowość 624 GB/s). Model ten ma stanowić konkurencję dla GeForce RTX 4070, kosztując przy tym o 100 dolarów mniej (cena GeForce RTX 4070 to 599 USD, a Radeon RX 7800 XT ma kosztować 499 USD).



Radeon RX 7700 XT otrzyma aktywne 3456 procesorów strumieniowych i 54 jednostki RT, 48 MB pamięci Infinity Cache oraz 12 GB pamięci GDDR6 18 Gbps ze 192-bitową magistralą (przepustowość 432 GB/s). Karta ma być o 10-15 procent bardziej wydajna niż GeForce RTX 4060 Ti.



