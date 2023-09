Sobota 2 września 2023 Procesory Ryzen 8000 Granite Ridge otrzymają ten sam 6nm chiplet I/O

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 11:40 W 2024 roku AMD wprowadzi na rynek procesory wyposażone w kolejną generację rdzeni ZEN, czyli ZEN 5 i ZEN 5c. Będą to serwerowe procesory EPYC 5. generacji (nazwa kodowa Turin), przeznaczone dla komputerów stacjonarnych procesory Ryzen 8000 (nazwa kodowa Granite Ridge) i ich odpowiedniki dla laptopów o nazwie Fire Range, a także przynajmniej dwa procesory dla komputerów przenośnych - APU Strix Point i Strix Halo. Jak już wiemy rdzenie ZEN 5 zostaną opracowane równolegle dwa dwóch procesów litograficznych - 4nm i 3nm. Część procesorów z rdzeniami ZEN 5 będzie wytwarzana w litografii 4nm, a część w nowszej o generację litografii 3nm.



W litografii 3nm na pewno produkowane będą chiplety z rdzeniami ZEN 5 do procesorów serwerowych, a w litografii 4nm na pewno monolityczne APU Strix Point. Można oczekiwać, że desktopowe procesory Ryzen 8000 (Granite Ridge) otrzymają chiplety z rdzeniami ZEN 5, wytwarzane w litografii 3nm, i będą to po prostu te same chiplety jak dla procesorów serwerowych. Dedykowany dla laptopów Strix Halo ma byc natomiast procesorem modułowym tzn. zbudowanym z różnych, polączynych ze sobą układów scalonych.



Dotychczasowe informacje wskazywały, że cała seria procesorów Ryzen 8000 otrzyma zintegrowane układy graficzne z architekturą RDNA 3.5. Oznaczałoby to, że nowe desktopowe Ryzeny 8000 otrzymają inny chiplet I/O niż stosowany w desktopowych procesorach z serii Ryzen 7000 (ten posiada IGP z architekturą RDNA 2).



Według najnowszych doniesień zintegrowane IPG z architekturą RDNA 3.5 trafią otrzymaja tylko procesory laptopowe, a desktopowe Ryzeny serii 8000 otrzymają taki sam 6nm chiplet I/O jaki jest stosowany w obecnych procesorach, ze zintegrowanym IGP opartym o architekturę RDAN 2.



