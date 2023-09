Środa 6 września 2023 Radeon RX 7800 XT i Radeon RX 7700 XT - oficjalna premiera

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 21:19 Dziś firma AMD oficjalnie wprowadziła na rynek swoje dwie nowe karty graficzne - Radeon RX 7800 XT i Radeon RX 7700 XT. Obie karty wykorzystują chip Navi 32 wytwarzany w litografii 5nm, i korzystają z najnowszej architektury RDNA 3. Radeon RX 7800 XT ma 16 GB pamięci GDDR6 z 256-bitową magistralą (19,5 Gbps, przepustowość 624 GB/s) oraz aktywne 3840 procesory strumieniowe, 60 jednostek RT i 64 MB pamięci Infinity Cache. Według testów karta oferuje wydajność podobną jak Radeon RX 6900 XT poprzedniej generacji, i o kilka procent wyższą niż GeForce RTX 4070, za wyjątkiem RayTracingu, kiedy to GeForce jest o kilkanaście procent bardziej wydajny.



Faktyczny pobór mocy wynosi około 250W, a zaletą karty jest na pewno cena. Sugerowana cena w USA to 499 USD (netto), a w Polsce 2699 złotych (z VAT) - o około 500 złotych mniej niż kosztuje GeForce RTX 4070.



Radeon RX 7700 XT wyposażono w 12 GB pamięci GDDR6 ze 192-bitową magistralą (18 Gbps, przepustowość 432 GB/s) oraz aktywne 3456 procesorów strumieniowych, 54 jednostki RT i 48 MB pamięci Infinity Cache. Karta cechuje się poborem energii wynoszącym około 230W, a pod względem wydajności wypada lepiej niż Radeon RX 6800 poprzedniej generacji i prawie dogania kartę Radeon RX 6800 XT.



Radeon RX 7700 XT jest też około 20 procent bardziej wydajny niż GeForce RTX 4060 Ti 16 GB, za wyjątkiem RayTracingu, po którego włączeniu obie karty oferują bardzo podobną wydajność.



Sugerowana cena karty w USA to 449 USD (netto), a w Polsce 2419 złotych (z VAT). To powoduje, że prawdopodobnie warto dopłacić do modelu RX 7800 XT.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.