Intel prezentuje procesory Core 14. generacji z pamięcią LPDDR5X

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:10 Intel zaprezentował zdjęcie nadchodzących laptopowych procesorów Core 14. generacji, w wersji z pamięciami RAM typu LPDDR5X umieszczonymi bezpośrednio na substracie procesora tuż obok jego rdzeni krzemowych. Krzemowy gigant ma oferować nowe procesory w dwóch opakowaniach - klasycznym bez pamięci RAM, oraz w wersji prezentowanej właśnie na zdjęciu, wyposażonej w pamięć RAM umieszczoną na substracie procesora. To pozwoli na budowanie jeszcze mniejszych i lżejszych komputerów przenośnych. Zastosowane pamięci to dwie kostki LPDDR5X-7500 od Samsunga, każda o pojemności 8 GB, co łącznie daje 16 GB RAM o przepustowości 120 GB/s. Co więcej ta wersja procesorów Meteor Lake będzie mieć pamięć o wyższej przepustowości.



Modele o klasycznej budowie, czyli takiej gdy pamięć RAM jest umieszczona na płycie głównej, będą współpracować z pamięciami DDR5-5600 lub DDR5-6400. przez co ich podsystem pamięci będzie miał niższą przepustowość.







