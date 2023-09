Wtorek 12 września 2023 Rdzenie ZEN 4 i ZEN 4c mogą być łączone razem w jednym CCX

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 21:48 AMD już od kilku miesięcy oferuje procesory Ryzen 7000 w wersji dla komputerów przenośnych. Są to monolityczne APU o nazwie kodowej Phoenix, wytwarzane w litografii 4nm od TSMC, i oferujące 8 rdzeni CPU z architekturą ZEN 4 oraz zintegrowany układ graficzny Radeon 700M z architekturą RDNA 3 i 12 blokami CU (768 procesorów strumieniowych). AMD oferuje łącznie 6 procesorów tego typu: Ryzen 9 7940 HS i Ryzen 7 7840 HS (8 rdzeni) oraz Ryzen 5 7640 HS (6 rdzeni) z TDP 25-35W, oraz ich wersje z dopiskiem U i wskaźnikiem TDP 15W. Dla wolniejszych modeli procesorów opracowany został mniejszy rdzeń o nazwie kodowej Phoenix 2, który zostanie użyty w nadchodzących procesorach Ryzen 5 7540U, Ryzen 5 7440U i Ryzen 3 7340U (TDP 15W),



APU Phoenix 2 zawiera układ graficzny z mniejszą liczbą procesorów strumieniowych oraz łącznie 6 rdzeni CPU - są to dwa rdzenie ZEN 4 o wysokim taktowaniu, oraz cztery kompaktowe rdzenie ZEN 4c o identycznej architekturze i wskaźniku IPC, ale zajmujące o prawie połowę mniejszą powierzchnię.



W sieci właśnie pojawiło się pierwsze zdjęcie budowy wewnętrznej procesorów APU Phoenix 2, które zdradza ich ciekawą cechę. Otóż rdzenie ZEN 4 i ZEN 4c współpracują ze sobą w ramach jednego bloku CCX i współdzielą tą samą pamięć podręczną L3.



APU Phoenix 2 jest pierwszym procesorem, który łączy duże rdzenie ZEN 4 z mniejszymi ZEN 4c w taki sposób - w serwerowych procesorach EPYC oba typy rdzeni ZEN 4 występują całkowicie oddzielnie - albo cały procesor posiada tylko rdzenie ZEN 4 bez rdzeni ZEN 4c, lub ma tylko rdzenie ZEN 4c bez dużych rdzeni ZEN 4. Z tego powodu możliwość łączenia rdzeni ZEN 4 i ZEN 4c w ramach jednego bloku CCX do tej pory nie była oczywistością, ale jak widać takie rozwiązanie jest jak najbardziej możliwe.



To rzuca ciekawe światło na przyszłość - rdzenie ZEN 5 i ZEN 5c zostaną opracowane już w jednym czasie, i w serii Ryzen 8000 być może będą ze sobą łączone w znacznie większej liczbie procesorów w taki sposób jak w APU Phoenix 2.









