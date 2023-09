Wtorek 12 września 2023 Nintendo Switch 2 otrzyma magnetyczne kontrolery Joy -Con

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 22:33 Obecnie liderem rynku przenośnych konsol do gier (tzw. handheld) jest bezapelacyjnie firma Nintendo, a jej urządzenia Switch i Switch Pro cieszą się dużą popularnością i notują dużą sprzedaż. Obecnie nad konkurencją dla Switcha pracuje Sony, opracowując urządzenie o kryptonimie Project Q, które będzie przenośną konsolą zdolną uruchamiać gry w rozdzielczości Full HD przy płynności 60 klatek na sekundę. Przenośna konsola od Sony będzie mogła też pełnić rolę kontrolera dla konsol PlayStation 5, a wizualizację urządzenia zaprezentowano w maju tego roku. Nintendo jednak nie śpi, i opracowuje drugą generację swojej konsoli Switch.



Z najnowszych doniesień wynika, że Switch 2 otrzyma całkiem przebudowane kontrolery Joy -Con. W obecnej wersji Switcha są one wsuwane w obudowę konsoli po obu stronach ekranu, a po ich zdemontowaniu tworzą klasycznego pada.



Natomiast Switch 2 ma otrzymać kontrolery Joy -Con z wbudowanymi magnesami, co uprości ich sposób łączenia z obudową konsoli. Pojedynek nowego Switcha z nadchodzącym konkurentem od Sony zapowiada się więc pasjonująco.





Wizualizacja nadchodzącej konsoli handheld od Sony zaprezentowana w maju przez Sony



