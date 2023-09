Wtorek 12 września 2023 Producenci kart graficznych chcą obniki cen GeForce RTX 4070

Autor: Zbyszek | źródło: More Law is Dead | 23:22 Według najnowszych informacji producenci kart graficznych naciskają na Nvidia w kwestii obniżenia ceny kart GeForce RTX 4070. Mają oni oczekiwać, aby cena karty została obniżona z 599 USD do 549 USD, co pozwoli lepiej konkurować z mającymi niedawno swoją premierę kartami Radeon RX 7800 XT. Na ten moment są one około 20 procent tańsze, a przy tym oferują nieco wyższą wydajność niż wspomniany GeForce RTX 4070 (za wyjątkiem RayTracingu, kiedy to RTX 4070 jest bardziej wydajny). Nvidia na ten moment miała jeszcze nie podjąć decyzji o korekcie ceny swojej karty, i niektórzy producenci zdecydowali się obniżyć cenę RTX 4070 na własną rękę.



Dla przykładu Gigabyte oferuje swoją najtańszą autorską wersję GeForce RTX 4070, czyli model RTX 4070 Gaming OC w USA w cene 549 USD. Czekamy zatem na globalną obniżkę ceny przez Nvidia.



