Wtorek 12 września 2023 Nazwy Radeon RX 7600 XT 10 GB i 12 GB zostały zarejestrowane w EEC

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:24 Obecnie dwie najtańsze karty graficzne Radeon RX serii 7000 z architekturą RDNA 3 to Radeon RX 7600 oraz Radeon RX 7700 XT. Obie karty dzieli jednak duża różnica wydajności, a różnica ich cen jest prawie dwukrotna. Nie trudno stwierdzić, że brakuje tutaj pośredniego modelu w postaci np. kart Radeon RX 7600 XT. I być może ich premiera jest planowana w najbliższych tygodniach, na co wskazują działania producentów kart graficznych. W ostatnim czasie zgłosili oni do regulatorów rynku, między innymi do Eurasian Economic Commission (EEC), nazwy modeli przyszłych produktów. Dla przykładu firma PowerColor zarejestrowała nazwy handlowe Radeon RX7600XT-12G i Radeon RX7600XT-10G.



Sugeruje to nadchodzącą premierę kart Radeon RX 7600 XT w dwóch wersjach: z 10 GB pamięci i 12 GB pamięci, niewiadomą pozostaje tylko chip GPU, z jakiego te karty miałby korzystać. Zastosowanie układu Navi 33 z 80-bitową lub 96-bitową magistralą można raczej wykluczyć, gdyż w takiej konfiguracji wydajność nowych kart byłaby niższa niż dostępnych już na rynku kart Radeon RX 7600. W tej sytuacji wydaje się, że Radeon RX 7600 XT może bazować na układzie Navi 32, który będzie miał aktywne mniej procesorów strumieniowych niż w wersji używanej w kartach Radeon RX 7700 XT.











