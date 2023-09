Wtorek 19 września 2023 Debiut procesorów EPYC 4. generacji "Siena" z rdzeniami ZEN 4c

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:14 Firma AMD poinformowała o poszerzeniu oferty procesorów EPYC o nowe modele z serii 8004 o nazwie kodowej Siena. Są to efektywne energetycznie procesory przeznaczone dla urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń sieciowych, urządzeń serwerowych typu appliance, jak również do ekonomicznych serwerów ogólnego zastosowania. Nowe procesory posiadają do 64 rdzeni ZEN 4c i są mniejsze od pozostałych EPYCów 4. generacji - zastosowano mniejsze gniazdo o nazwie SP6, które ma 4844 piny i wymiary 58,5x75,4mm. Procesory są zbudowane z czterech chipletów z rdzeniami ZEN 4c i obsługują pamięć DDR5 w trybie 6-kanałowym.



W ramach serii 8004 AMD oferuje 6 modeli procesorów - 8 rdzeniowy EPYC 8024P (2,4-3,0 GHz,TDP konfigurowalne 70-100W), 16 rdzeniowy EPYC 8124P (2,45-3,0 GHz, TDP 120-150W), 24 rdzeniowy EPYC 8224P (2,55-3,0 GHz, TDP155-225W), 32 rdzeniowy EPYC 8324P (2,65-3,0 GHz, TDP 155-225W), 48 rdzeniowy EPYC 8434P (2,5-3,1 GHz, TDP 155-225W), i 64 rdzeniowy EPYC 8534P (2,3-3,1 GHz, TDP 155-225W). Dla każdego z 6 powyższych modeli dostępny jest też wariant o obniżonym wskaźniku TDP, wyróżniający się dodatkową literą N na końcu nazwy modelu procesora.



EPYC z serii Siena obsługują 96 linii PCI-E 5.0, 48 linii CXL 1.1, posiadają pełne wsparcie dla instrukcji typu AVX-512, oraz technologii Infinity Fabric i Infinity Guard.





Nowe procesory dopełniają i uzupełniają szeroką ofertę procesorów EPYC 4. generacji - poza nowymi procesorami z serii Siena obejmuje ona też dostępne już w sprzedaży od pewnego czasu modele z podstawką SP5 i 12-kanałoym kontrolerem pamięci DDR5. Są to procesory z serii Genoa i Genoa-X dysponujące do 96 rdzeniami ZEN 4, oraz modele z serii Bergamo mające do 128 rdzeni ZEN 4c.



Na marginesie warto dodać, że podstawka SP6 będzie także wykorzystywana przez procesory Threadripper serii 7000.









