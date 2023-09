Wtorek 19 września 2023 Intel prezentuje 288 rdzeniowe procesory Xeon Sierra Forest

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:54 W 2024 roku w ofercie serwerowych procesorów Intela nastąpi delikatna rewolucja, a obecne procesory Xeon Scalable 4. generacji (Sapphire Rapids, litografia Intel 7, do 60 rdzeni) i nadchodzące Xeon Scalable 5. generacji (Emerald Rapids, litografia Intel 7, do 66 rdzeni) doczekają się znacznie mocniejszych następców. Będa to Xeony o nazwie kodowej Granite Rapids dysponujące do 132 rdzeniami Redwood Cove, oraz Xeony o nazwie kodowej Sierra Forest mające do 288 efektywnych rdzeni Crestmont. Obydwa procesory będą zbudowane z chipletów, wytwarzane w nowych litografiach Intel 4, Intel 3 lub Intel 20A, i będą zgodne z nowa platformą LGA 7529 z 12-kanałowym kontrolerem pamięci DDR5.



Podczas konferencji Intel 2023 InnovatiON, krzemowy gigant zaprezentował właśnie próbkę inżynierską procesora Xeon Sierra Forest. Nowy CPU składa się z 5 różnych układów scalonych - dwóch układów krzemowych wytwarzanych w litografii Intel 3, zawierających po 144 rdzenie Crestmont wraz z pamięciami podręcznymi L2 i 108 MB pamięci L3, i umieszczonych obok nich dwóch układów krzemowych I/O, z których każdy posiada 6-kanałowy kontroler pamięci DDR5 oraz pewną liczbę kontrolerów magistrali PCI-Express. Piąty układ scalony znajduje się pod pierwszymi czterema i odpowiada za ich wzajemną komunikację (czyli jest tzw. interposerem), a cztery górne układy krzemowe są łączone z dolnym techniką Foveros.



Każdy z dwóch układów krzemowych z rdzeniami x86 ma powierzchnię 578 mm2, a każdy z dwóch układów I/O ma powierzchnię 241 mm2, co oznacza łączną powierzchnię układów krzemowych łączonych z osłoną termiczną wynoszącą aż 1638 mm2.



Xeony z serii Sierra Forest trafią na rynek w 2. połowie 2024 roku, i mają stanowić konkurencję dla przyszłych procesorów EPYC 5. generacji z rdzeniami ZEN 5c. Na ten moment pewne jest, że większą liczbę rdzeni zaoferuje Xeon Sierra Forest.









