Wtorek 19 września 2023 TSMC może opóźnić debiut litografii 2nm do 2026 roku

Autor: Zbyszek | źródło: TechNews.tw | 23:52 Jak informują media z Tajwanu, tamtejsza firma TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), czyli największy na świecie producent układów scalonych na zamówienie być może nie zrealizuje swoich dotychczasowych planów dotyczących daty premiery litografii 2nm. Dotychczasowe plany TSMC zakładały, że litografia 2nm zostanie udostępniona dla klientów TSMC w 2. połowie 2025 roku. Tymczasem według doniesień kierownictwo TSMC ma rozważać opóźnienie debiutu litografii 2nm, i wprowadzenie jej do oferty dopiero w 2026 roku. Ma to wynikać z dość powolnego przyjmowania się obecnie najnowszej litografii 3nm.



Jest ona dostępna dla odbiorców od grudnia 2022 roku, a zostanie wykorzystana w większym stopniu dopiero w 2. połowie 2024 roku. Opóźnienie debiutu litografii 2nm o kilka miesięcy miałoby pozwolić na poprawę uzysku i zmniejszenie kosztu zamówienia wafli krzemowych z układami wyprodukowanymi w procesie 2nm.



Jednak pod uwagę obecny pośpiech Intela, który na przełomie 2024 i 2025 roku będzie dysponował litografiami 20A i 18A, jakiekolwiek opóźnienia w debiucie litografii 2nm TSMC wydają się być raczej nie wskazane.



Firma TSMC zdążyła już odnieść się do rewelacji swoich krajowych mediów, informując krótko, że prace nad litografią 2nm idą zgodnie z planem i proces ten będzie technicznie gotowy zgodne z przyjętym harmonogramem.







