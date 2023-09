Wtorek 19 września 2023 Pechowy zakup: Core i9-13900K bez układu krzemowego

Autor: Zbyszek | źródło: HKEPC | 23:55 (2) Jeden z entuzjastów komputerów z Chin niestety nie miał udanego dnia, i przydarzył mu się dość nietypowy i pechowy zakup. Zdecydował się on na modernizację swojego blaszaka, wyposażając go w procesor Core i9-13900K. Niestety zmontowany komputer nie chciał się bootować, po wyeliminowaniu wszystkich możliwości podejrzenia padły na wadliwy procesor, tym bardziej że CPU w ogóle nie wydzielał ciepła. Entuzjasta postanowił więc zdjąć osłonę termiczną z Core i9-13900K, przez co przeżył duży szok i zdziwienie. Okazało się, że na substracie nie ma zamontowanego układu krzemowego, a jego miejsce wypełnił klej używany do łączenia osłony termicznej z procesorem.



O ile nie jest to jakiś żart, to jest to prawdopodobnie pierwszy na świecie od wielu lat przypadek otrzymania procesora bez układu krzemowego. Zagadką pozostaje czy układ krzemowy nie został zamontowany w należącej do Intela placówce testowania i końcowego montowania procesorów, czy też znikną z procesora już po opuszczeniu fabryk Intela.



Pierwszy wariant wydaje się być nieprawdopodobny, więc rdzeń krzemowy musiał zostać skradziony z procesora w późniejszym czasie. Wskazuje na to też nietypowa, zbyt duża ilość kleju służącego do łączenia substratu z osłoną termiczną.







Po co kto miałby kraść krzem z procka? (autor: Qjanusz | data: 20/09/23 | godz.: 20:33 )

Fake jak nic



zaiste (autor: Logan | data: 20/09/23 | godz.: 20:44 )

wysoce nieprawdopodobne :|



