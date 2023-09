Jak skutecznie chronić swoją prywatność w sieci?

Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach dosłownie każdy z nas korzysta z zasobów Internetu. Okazuje się, że stał się on nieodłącznym elementem naszej codzienności. To właśnie z sieci czerpiemy najwięcej informacji, a także poszukujemy tam rozrywki, przepisów, znajomych lub odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Jednocześnie wiele osób nawet nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, na jakie niebezpieczeństwo się narażają każdego dnia. Wobec tego, w jaki sposób można skutecznie chronić swoją prywatność w sieci?





Internet wrogiem anonimowości - każda aktywność pozostawia ślad Korzystając z sieci, o ile nie są to portale społecznościowe, wydaje się nam, że możemy pozostać w pełni anonimowymi użytkownikami. Z tego też powodu chętnie udzielamy się w dyskusjach na forum, czy komentujemy różnorodne wpisy, ukrywając nasze prawdziwe dane pod wymyślonym loginem. Niemniej jednak musimy wiedzieć, że nawet w tym momencie nie pozostajemy anonimowi. Nasz adres IP, a także poszczególne aktywności zapisują się na wielu serwerach, do których nie mamy dostępu. Z reguły, powinny one pozostawać pod kontrolą administratorów, aczkolwiek żyjemy w dobie natężonych ataków hakerskich. Cyberprzestępcy stale wykorzystują nowoczesne rozwiązania, by łamać kody zabezpieczeń i zdobywać dostęp do danych wrażliwych tysięcy użytkowników. Stare powiedzenie, odnośnie tego, że w sieci zupełnie nikt nie jest anonimowy, obecnie znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Jak można chronić swoją prywatność w sieci? Wiele osób zastanawia się, czy w sieci mimo stale rosnących zagrożeń można dalej zachować względną anonimowość? Okazuje się, że nie niestety nie jest to możliwe. Niemniej jednak można podjąć niezbędne kroki i działania, celem zapewnienia sobie większego bezpieczeństwa. W jaki sposób można to więc zrobić? Otóż: korzystajmy ze stron, które mają ważny certyfikat zabezpieczeń - pozwalają one na szyfrowanie danych wrażliwych użytkowników witryn;

uważajmy gdzie podajemy swoje dane - szczególnie w przypadku, kiedy decydujemy się kliknięcie w niesprawdzone i niezweryfikowane linki;

sprawdzajmy dokładnie linki i maile, które przychodzą do nas z nieznanego źródła - są to najczęściej ataki phishingowe, które służą właśnie wyłudzaniu danych. Oczywiście nie powinniśmy także korzystać z otwartych sieci Wi-Fi, szczególnie w momencie, kiedy logujemy się do internetowej bankowości lub dokonujemy transferów gotówkowych. W tym wypadku, sami narażamy się na to, że nasze dane wrażliwe mogą szybko dostać się w niepowołane ręce.

Korzystajmy z darmowej wiedzy! Nie od dziś wiadomo, że cyberbezpieczeństwo to jedna z najważniejszych kwestii, która pozwala nam na bezpieczne korzystanie z zasobów sieci. Jednocześnie nie można powiedzieć, że każdy z nas regularnie zgłębia wiedzę na ten temat. To z kolei jest jednym z największych błędów, który może nieść za sobą poważne konsekwencje. W dzisiejszych czasach mamy prawdziwie nieograniczone możliwości i zasoby, które pozwolą nam dowiedzieć się nieco więcej na temat ochrony prywatności w sieci. Fundacje jak np.: https://instytutcyber.pl/ czy inne regularnie publikują materiały wideo, webinary, a także artykuły blogowe, których zadaniem jest dotarcie do świadomości przeciętnego użytkownika sieci. Z racji tego, że cyberprzestępcy stale zmieniają metody działania, warto pozostawać na bieżąco ze sposobami, które pomogś te ataki powstrzymać. Taka dawka wiedzy jest całkowicie darmowa, a zapoznanie się z nią zajmie nam jedynie kilka minut. Może to nas uchronić przed poważniejszymi konsekwencjami w przyszłości.









Źródło zdjęcia: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license