Piątek 22 września 2023 Intel 2023 InnovatiON: szczegóły budowy procesorów Meteor Lake

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 22:20 W trakcie konferencji Intel 2023 InnovatiON, Intel podał koleje szczegóły swoich najnowszych procesorów o nazwie kodowej Meteor Lake. Nowe procesory pod względem technicznym znacznie różnią się od dotychczasowych Core 12. generacji (Alder Lake) i Core 13. generacji (Raptor Lake). Są to pierwsze konsumenckie procesory Intela o budowie modułowej, czyli złożone z kilku różnych połączonych ze sobą układów scalonych. Drugą z cech jaka je wyróżnia jest wykorzystanie całkiem nowej litografii Intel 4 (oraz litografii TSMC 5nm), a trzecią obecność całkiem nowych rdzeni CPU - wydajnych rdzeni Redwood Cove i efektywnych rdzeni Crestmont.



Ponadto procesory zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej efektywności energetycznej. W tym celu wyposażono je w dwa dodatkowe efektywne rdzenie Crestmont umieszczone w chiplecie I/O, które są obciążane w pierwszej kolejności. Chiplet z 6 wydajnymi rdzeniami Redwood Cove i 8 efektywnymi rdzeniami Crestmont jest domyślnie uśpiony, i jest wybudzany tylko na czas zwiększonego zapotrzebowania na moc obliczeniową.



Meteor Lake to także pierwsze procesory Intela wyposażone w jednostkę NPU (Neural Processing Unit), czyli dodatkowy specjalizowany moduł przyspieszający obliczenia oparte na sztucznej inteligencji.



Ponadto zastosowano w nich ulepszony Intel Thread Director rozdzielający zadania pomiędzy efektywne i wydajne rdzenie, a także zintegrowany układ graficzny z nową architekturą Xe (znaną z kart ARC), o wydajności wyższej niż w dotychczasowych procesorach 12. i 13. generacji, oraz obsługujący natywnie RayTracing, HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1.





Wydajne rdzenie Redwood Cove maja zasadniczą budowę zbliżoną do poprzednich rdzeni Golden i Raptor Cove - nadal posiadają 6-drożny dekoder, pamięć zdekodowanych mikroinstrukcji mogącą przekazać do schedulera do 8 mikroinstrukcji na cykl zegara, oraz 12 portów z takimi samymi jednostkami wykonawczymi. Względem Golden i Raptor Cove zastosowano jednak pewne ulepszenia skutkujące większą efektownością energetyczną, poprawą przepustowości przetwarzanych instrukcji, oraz udoskonalono jednostki mierzące wydajność i współpracujące z Thread Directorem. Intel nie podał jeszcze o ile wzrósł tzw. wskaźnik IPC.



Efektywne rdzenie Crestmont mają natomiast całkowicie nową budowę wewnętrzną względem poprzednich efektywnych rdzeni Gracemont, i oferują znaczny wzrost wskaźnika IPC (konkretna wartość nie została jeszcze podana). Obsługują też większą liczbę instrukcji niż Gracemont, w tym instrukcje VNNI.





Procesory z serii Meteor Lake zadebiutują na rynku w tym roku w wersjach dla komputerów przenośnych, a w 2024 roku pojawią się ich wersje dla komputerów stacjonarnych, które uzupełnią serię Core 14. generacji (Raptor Lake-S Refresh) o modele z niższymi wskaźnikami TDP.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.