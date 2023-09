Piątek 22 września 2023 TSMC zainwestuje dodatkowe 4,5 mld USD w swoją fabrykę w USA

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 21:57 Firma TSMC już od kilku miesięcy produkuje układy scalone w swojej pierwszej fabryce na terenie USA. Zakład, którego budowa została ogłoszona w maju 2020 roku, mieści się w stanie Arizona, i wytwarza chipy w litografii 5nm na waflach o średnicy 300mm. Fabryka kosztowała do tej pory kilkanaście miliardów dolarów, i na ten moment wciąż nie osiągnęła pełnej docelowej wydajności. To stanie się w 2024 roku, kiedy w placówce skompletowane zostaną wszystkie linie produkcyjne, a także zostanie ona przystosowana do wytwarzania układów scalonych w litografii 4nm (proces N4). To jednak nie koniec rozwoju tej placówki.



W bieżącym tygodniu firma TSMC ogłosiła, że zainwestuje dodatkowe 4,5 mld USD w swoją fabrykę w USA. Dzięki tym środkom możliwości fabryki zostaną poszerzone o technologię CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate), czyli o możliwość nakładania układów krzemowych na siebie, a także łączenia różnych układów scalonych poprzez Interposer, oraz doklejania pamięci HBM do układów krzemowych.



TSMC informuje, że fabryka Fab 21 w Arizonie według pierwotnych planów miała tylko wytwarzać wafle kremowe z układami scalonymi, ale wskutek zwiększonego zapotrzebowania ze strony klientów zdecydowano się na zwiększenie możliwości fabryki o technologie CoWoS. Inwestycja ma zostać zakończona w 2025 roku.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.