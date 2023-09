Piątek 22 września 2023 Intel Xeon Scalable 5. generacji zadebiutują 14 grudnia

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 21:19 W marcu, po prawie roku opóźnienia Intel rozpoczął sprzedaż swoich najnowszych procesorów serwerowych Xeon Scalable 4. generacji o nazwie kodowej Sapphire Rapids. Z powodu rocznego opóźnienia ich następcy trafią na rynek bardzo szybko, bo jeszcze w tym roku. Będą to procesory o nazwie kodowej Emerald Rapids, będące zasadniczo ulepszonymi wersjami Sapphire Rapids). Nowe procesory zameldują się na rynku jako Xeon Scalable 5. generacji, a Intel właśnie oficjalnie zapowiedział właśnie, że ich oficjalna premiera odbędzie się 14 grudnia tego roku. Nowe Xeony Scalable 5. generacji nadal będą produkowane w litografii Intel 7 i otrzymają te same rdzenie Golden / Raptor Cove , ale jednocześnie będą mieć zaaplikowane trochę ulepszeń.



Podczas gdy obecne Xeony Scalable 4. generacji (Sapphire Rapids) składają się z czterech układów krzemowych, które zawierają po 15 rdzeni Golden Cove (łącznie do 60 rdzeni na cały procesor), nowe Xeony 5. generacji Emerald Rapids są zbudowane z dwóch układów krzemowych, zawierających po 33 rdzenie Raptor Cove.



Zastosowane rdzenie Raptor Cove mają taki sam wskaźnik IPC jak Golden Cove, ale uzyskują wyższe częstotliwości taktowania (podobnie jak Core 13. generacji na tle Core 12. generacji). Ponadto Xeony Xeony Scalable 5. generacji mają znacznie powiększoną pamięć podręczną L3 - każdy rdzeń Raptor Cove dysponuje 5MB cache L3, zamiast tylko 1,875 MB jak w Xeonach Sapphire Rapids. Przekłada się to łącznie na 330 MB pamięci L3 na cały procesor.



Flagowy Xeon Scalable 5. generacji będzie miał 66 rdzeni (o 6 więcej niż Xeon Scalable 4. generacji), o wyższym taktowaniu i z prawie 3-razy większą pamięcią L3.



Poza tym cała seria Xeon Scalable 5. generacji posiada szereg drobnych ulepszeń w zakresie efektowności pracy, oraz poszerzone funkcje związane z bezpieczeństwem, zarządzaniem i telemetrią.









