Środa 27 września 2023 Koniec kolejek po maszyny EUV firmy ASML

Autor: Zbyszek | 23:15 Firma ASML to producent najbardziej dopracowanych na świecie urządzeń do wytrawiania układów scalonych na powierzchni wafli krzemowych. Z urządzeń oraz oprogramowania niderlandzkiego producenta korzystają m.in. Intel, TSMC, GlobalFoundries i Samsung. Firma od pewnego czasu jest liderem światowego rynku maszyn przeznaczonych do wytrawiania układów scalonych z użyciem najnowszej fototechniki EUV (Extreme Ultra-Violet). W ostatnich latach po urządzenia te ustawiały się kolejki, a zapotrzebowanie przekraczało możliwości produkcyjne ASML.



Sytuacja ma zmienić się w 2024 roku, kiedy ASML wskutek zmniejszonych zamówień spodziewa się, że sprzedaż maszyn EUV będzie do 30 procent niższa, niż w 2022 i 2023 roku. Jest to oczywiście związane z notowanym od kilkunastu miesięcy zmniejszonym zapotrzebowaniem na układy scalone, w efekcie czego ich wytwórcy zmniejszyli nakłady na rozbudowę i modernizację linii produkcyjnych.









