Środa 27 września 2023 Intel ogłasza start produkcji układów scalonych w litografii "Intel 4"

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:21 Intel poinformował o rozpoczęciu masowej produkcji układów scalonych w swojej najnowszej litografii "Intel 4". Pierwsze produkowane układy scalone to Compute Tile dla nadchodzących procesorów Core 14. generacji Meteor Lake. Układy scalone w litografii Intel 4 powstają w fabryce Fab 34 zlokalizowanej w Leixlip w Irlandii. Nowy proces litograficzny Intela posiada parametry zbliżone do litografii 5nm i 4nm od TSMC, a w porównaniu do wcześniejszej litografii "Intel 7" zapewnia dwukrotnie większą gęstość upakowania tranzystorów, a także zapewnia o 20 procent mniejszy pobór energii przy tej samej szybkości przełączania tranzystorów co w poprzedniej litografii Intel 7.



W litografii Intel 4 po krzemowy gigant po raz pierwszy zastosował fotonaświetlanie techniką EUV (xtreme ultraviolet), a także nowy rodzaj kondensatorów o nazwie MIMC (etal-insulator-metal capacitor).







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.