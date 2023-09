Środa 27 września 2023 Pierwsze szczegóły techniczne na temat architektury ZEN 5

Autor: Zbyszek | źródło: More Law is Dead | 23:44 W 2024 roku AMD wprowadzi na rynek procesory wyposażone w kolejną generację rdzeni ZEN, czyli ZEN 5 i ZEN 5c. Następcy obecnych rdzeni ZEN 4 mają przynieść kolejny wzrost liczby instrukcji przetwarzanych w cyklu zegara, czyli tzw. wskaźnika IPC. W sieci właśnie pojawiły się pierwsze szczegóły techniczne na temat architektury rdzeni ZEN 5 oraz zastosowanych w nich zmian względem obecnej architektury ZEN 4. Nowe rdzenie ZEN 5 (nazwa kodowa "Nirvana") mają otrzymać powiększoną z 32 KB do 48 KB pamięć L1 dla danych, oraz kolejny raz usprawniony system predykcji skoków. Otrzymają też powiększone schedulery instrukcji, do których w jednym cyklu zegara trafiać będzie 8 instrukcji, zamiast sześciu, a liczba jednostek ALU wzrośnie z 4 do 6.



Do / z pamięci RAM w jednym cyklu będą mogłoby być wykonywane 4 operacje pobierania / dwie operacje zapisu danych, zamiast 3 operacji pobierania i 2 operacji zapisu danych jak w ZEN 2, ZEN 3 i ZEN 4. Powiększone mają być te bufory BTB i DTLB, oraz usprawniony zostanie prefetcher. Wszystkie zmiany mają przynieść wzrost wskaźnika IPC pojedynczego rdzenia o 10-15% lub więcej.



Istotną zmianą jest też wzrost liczby rdzeni w ramach jednego bloku CCX z 8 rdzeni (w ZEN 3 i ZEN 4) do 16 rdzeni. Powyższe informacje mają pochodzić z prezentacji przygotowanej przez AMD dla producentów płyt głównych.









