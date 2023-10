Poniedziałek 2 października 2023 Koniec aktywacji Windows 10 i 11 kluczami z Windows 7 i 8

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 19:36 Wprowadzając system Windows 10 Microsoft chciał aby dość szybo stał on się popularny. Z tego powodu posiadacze starszych systemów Windows 7 i Windows 8 (lub 8.1) mogli dokonać bezpłatnej aktualizacji do najnowszego Windows 10. Oferta została skonstruowana w najprostszy możliwy sposób - do aktywacji Windows 10 wystarczył klucz pochodzący z systemu Windows 7 lub 8/8.1. Chociaż oferta bezpłatnej aktualizacji systemu Windows do Windows 10 oficjalnie zakończyła się 29 lipca 2016 roku, to wspomniany mechanizm nie został wycofany i cały czas pozwalał na aktywowanie Windows 10 za pomocą klucza pochodzącego ze starszej wersji Windows. Tak było aż do teraz.



Jak tłumaczy Microsoft: scieżka instalacyjna umożliwiająca aktualizację Windows 7 lub 8 do nowszej wersji, poprzez uzyskanie bezpłatnej aktywacji systemu Windows 10/11 za pomocą klucza z Windows 7 lub 8, została usunięta.



Microsoft informuje jednocześnie że cały czas można aktywować system Windows 11 kluczem używanym do tej porty do aktywacji systemu Windows 10.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.