Poniedziałek 2 października 2023 Oficjalny debiut AMD FidelityFX Super Resolution 3.0 (FSR 3)

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 20:18 W sierpniu podczas konferencji gamescom firma AMD zaprezentowała możliwości swojej najnowszej techniki FidelityFX Super Resolution 3.0, czyli w skrócie FSR 3. FSR 3 jest odpowiedzią na DLSS 3.0 od Nvidia, wprowadza technologie Frame generation oraz Fluid Motion Frames. W porównaniu do FSR 2, wersja 3.0 zapewnia nawet dwukrotny wzrost liczby generowanych klatek, a w porównaniu do klasycznego renderingu w docelowej wyświetlanej na ekranie rozdzielczości, ilość FPS przy wykorzystaniu FSR 3 ma być wyższa około 3-krotnie. Jednocześnie FSR 3 nie jest (tak jak DLSS 3.0) limitowane tylko do najnowszych kart graficznych.



Z FSR 3 można skorzystać posiadając dowolną kartę graficzną - AMD zaleca jednak przynajmniej kartę Radeon RX 5700 lub serię RX 6000, albo co najmniej GeForce RTX 2000.



FSR 3 ma być dostępna w 12 grach w tym roku, i kilkudziesięciu grach w 1. połowie 2024 roku, a obecnie możliwości jakie oferuje FSR 3 można już sprawdzić w grach Forspoken i Immortals of Aveum.





Natomiast funkcja Fluid Motion Frames wchodząca w skład FSR 3.0 nie wymaga jakiegokolwiek dostosowania ze strony gry. Za jej pomocą można zwiększyć liczbę FPS poprzez zaawansowaną interpolację w tysiącach gier DirectX 11 i 12. Minusem jest natomiast konieczność posiadania kart z serii Radeon RX 7000. Jednocześnie obecnie Fluid Motion Frames jest dostępna tylko w wersji Beta, i wymaga najnowszego sterownika AMD Software Adrenalin Edition w wersji Preview. AMD zachęca do testowania Fluid Motion Frames i zgłaszania ew. problemów poprzez narzędzie do zgłaszania blędów (więcej o tym tutaj).



Więcej na temat FSR 3 można zobaczyć w materiale wideo z oficjalnej prezentacji tej funkcji







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.