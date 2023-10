Poniedziałek 2 października 2023 Wiceprezes Intela, John Rayfield został zatrudniony przez AMD

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 19:41 Firma AMD poinformowała, że do jej zespołu dołączył John Rayfield - dotychczasowy wiceprezez firmy Intel i jednocześnie dyrektor generalny działu Client AI. W Intelu pracował on przez ostatnie kilka lat, a jego zespół był odpowiedzialny głównie za opracowanie jednostki NPU (Neural Processing Unit) dla procesorów Meteor Lake (Core 14. generacji) oraz jej kolejnej wersji dla procesorów Arrow Lake (Core 15. generacji). Jest to specjalna dedykowana jednostka podobna do stosowanej przez Apple w swoich procesorach M1 i M2, która przejmuje obliczenia związane z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją. Chodź możliwości NPU Intela poznamy dopiero w grudniu, kiedy zadebiutują procesory Meteor Lake, to John Rayfield już wcześniej rozpocznie prace nad podobnym rozwiązaniem dla przyszłych procesorów firmy AMD.



Został on zatrudniony na ważnym kierowniczym stanowisku iniżynierskim, oraz jednocześnie jako starszy wiceprezez AMD, a do jego zadań będzie należł rózwoj technologii Ryzen AI oraz XDNA. Swoją drogą jest to bardzo ciekawe, w jaki sposób John Rayfield mógł podjąć pracę w AMD przechodząc bezpośrednio od Intela bez żadnego okresu karencji.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.