HDMI - przewody cyfrowe do przesyłu obrazu i dźwięku

Autor: materiały partnera | 19:03 HDMI, czyli High-Definition Multimedia Interface, to standard interfejsu cyfrowego, który służy do przesyłania nieskompresowanego sygnału audio i wideo. Dzięki HDMI można podłączyć do siebie różne urządzenia multimedialne, takie jak telewizory, komputery, konsole do gier, odtwarzacze Blu-ray i inne.















Jakie są rodzaje kable HDMI? Kable HDMI można podzielić na trzy podstawowe rodzaje: Standard HDMI - przeznaczony do przesyłania obrazu o rozdzielczości 720p i 1080i.

High Speed HDMI - przeznaczony do przesyłania obrazu o rozdzielczości 1080p, 4K i 3D.

Ultra High Speed HDMI - przeznaczony do przesyłania obrazu o rozdzielczości 8K i 120 Hz. Jak wybrać kabel HDMI? Przy wyborze kabla HDMI należy wziąć pod uwagę kilka czynników, w tym: Rozdzielczość obrazu - kabel musi być kompatybilny z rozdzielczością obrazu, którą chcesz przesyłać.

Długość kabla - wybierz kabel o odpowiedniej długości, aby dosięgnąć z jednego urządzenia do drugiego.

- wybierz kabel o odpowiedniej długości, aby dosięgnąć z jednego urządzenia do drugiego. Dodatkowe funkcje - niektóre kable HDMI mają dodatkowe funkcje, takie jak obsługa Ethernetu lub zwrotnego kanału audio. Kabel HDMI dla początkujących Jeśli nie wiesz, jaki kabel HDMI wybrać, polecamy zacząć od kabla Standard HDMI o długości 1,5 metra. Jest to uniwersalny kabel, który będzie pasował do większości urządzeń i będzie obsługiwał rozdzielczość obrazu 1080p. Kabel HDMI dla zaawansowanych użytkowników Jeśli chcesz przesyłać obraz o rozdzielczości 4K lub 8K, potrzebujesz kabla High Speed HDMI lub Ultra High Speed HDMI. Kable te są droższe, ale zapewniają lepszą jakość obrazu. Podsumowanie HDMI to niezawodny i uniwersalny interfejs cyfrowy, który umożliwia przesyłanie obrazu i dźwięku z jednego urządzenia do drugiego. Wybierając kabel HDMI, należy wziąć pod uwagę rozdzielczość obrazu, długość kabla i dodatkowe funkcje. Dodatkowe informacje dla konsumentów Kable HDMI są kompatybilne wstecz - oznacza to, że kabel HDMI High Speed lub Ultra High Speed będzie działał z urządzeniami obsługującymi tylko Standard HDMI.

Niektóre kable HDMI są oznaczone jako „certyfikowane przez HDMI" - oznacza to, że kabel spełnia określone standardy jakości.

Kable HDMI mogą się różnić jakością wykonania - wybierając kabel, warto zwrócić uwagę na materiały, z których jest wykonany. Gdzie kupić kable HDMI?

Kable HDMI można kupić w wielu sklepach z elektroniką. Można je również zamówić online.



