Czwartek 12 października 2023 Procesory Ryzen Threadripper PRO serii 7000 zadebiutują 19 października

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:19 Jakiś czas temu firma AMD ogłosiła, że 2023 roku do sprzedaży trafią procesory Ryzen Threadripper serii 7000. Teraz wiemy już, że debiut pierwszych egzemplarzy odbędzie się 19 października, kiedy na rynek trafią modele z serii PRO dedykowane dla korporacyjnych stacji roboczych. Nowe procesory będą obsługiwać pamięć DDR5 w trybie 6-kanałowym, oraz będą zgodne z magistralą PCI-Express 5.0 i podstawką o nazwie SP6, która ma 4844 piny i wymiary 58,5x75,4mm, takie same jak gniazdo poprzednich Ryzenów Thradripper z serii 3000 i 5000. Początkowo pojawi się 5 modeli nowych procesorów.



Będą to Ryzen Threadripper PRO 7995WX z 96 rdzeniami, Ryzen Threadripper PRO 7985WX z 64 rdzeniami, Ryzen Threadripper PRO 7975WX z 32 rdzeniami, Ryzen Threadripper PRO 7955WX z 16 rdzeniami i Ryzen Threadripper PRO 7945WX z 12 rdzeniami. Cała piątka ma mieć taktowanie Turbo jednowątkowe 5,1 GHz, czyli o 600 MHz wyższe niż poprzednie procesory Ryzen Threadripper PRO serii 5000. Również o kilkaset MHz (w zależności od modeli) wzrośnie taktowanie bazowe.



Niestety analogicznie jak w przypadku poprzedniej serii Ryzen Threadripper 5000, AMD wprowadzi początkowo tylko drogie modele PRO dedykowane dla korporacji. Na ten moment nie wiadomo czy planowany jest debiut tańszych, pozbawionych funkcji PRO wersji tych procesorów, które byłyby dedykowane dla zamożnych użytkowników domowych i entuzjastów.



