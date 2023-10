Czwartek 12 października 2023 Microsoft opracowuje własny chip dla obliczeń związanych z AI

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:44 Według nowych doniesień jakie pojawiły się w sieci, Microsoft dołączy do grona firm zajmujących się samodzielnym projektowaniem układów scalonych. Producent systemów Windows i innego oprogramowania, oraz konsol Xbox zamierza rzucić rękawicę Nvidia i opracować własne układy scalone przeznaczone do wykonywania obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją. Ich produkcja miałaby zostać zlecona Samsungowi, Intelowi lub TSMC. Według informacji Microsoft miał podjąć decyzję o opracowaniu takich chipów na skutek znacznego wzrostu cen procesorów H100 i A100 od Nvidia, a także długiego czasu oczekiwania na ich dostawę.



Z tego powodu firma opracuje własne chipy, zamiast zamawiać produkty Nvidia do swoich centrów danych. Oficjalne informacje na ten temat, a także bieżący etap prac mają zostać zaprezentowane przez Microsoft na konferencji w dniach 14-17 listopada.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.