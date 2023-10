Czwartek 12 października 2023 Oficjalny debiut kart graficznych Intel ARC A580

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 16:33 Intel oficjalnie wprowadził do sprzedaży kolejną kartę graficzną dla komputerów stacjonarnych. Jest to Intel ARC A580, wyposażona w 8GB pamięci GDDR6 16Gbps z 256-bitową magistralą (przepustowość 512 GB/s), oraz chip ACM-G10 (TSMC 6nm) z aktywnymi 24 rdzeniami Xe (384 jednostek Eu). W porównaniu do ARC A750 mamy zatem taki sam podsystem pamięci o identycznej przepustowości, ale mniej rdzeni Xe (ARC A750 ma aktywne 28 rdzeni Xe i 448 jednostek Eu). Według pierwszych testów ARC A580 oferuje wydajność o kilkanaście procent niższą niż ARC A750. Zaletą karty jest na pewno cena, która została ustawiona na poziomie 179 USD. Dla porównania sugerowana cena ARC A750 to 249 dolarów.



Według Intela, karta ARC A580 ma konkurować z GeForce RTX 3050 lub innymi kartami o wydajności zbliżonej do RTX 3050. Na ten moment karty ARC A580 oferują tylko dwaj producenci - ASRock z modelem ARC A580 Challenger, oraz Sparkle z modelem ARC A580 ORC OC. Nie wiadomo czy inne firmy będą zainteresowane wprowadzeniem kart ARC A580, a Intel nie oferuje wersji referencyjnej.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.