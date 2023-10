Czwartek 12 października 2023 Procesory Core 15. generacji Arrow Lake bez dużego wzrostu wydajności?

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 23:48 Nowe procesory Intela o nazwie kodowej Meteor Lake, z modułową budową (chiplety) oraz rdzeniami wytwarzanymi w najnowszej litografii "Intel 4" będą oferowanie wyłącznie w wersji BGA dla komputerów przenośnych oraz miniaturowych komputerów typu USFF, i nigdy nie pojawią się w wersjach pudełkowych dla gniazda LGA 1700/1851. Będą one mieć też mniej rdzeni (maksymalnie 6 wydajnych i 8 efektywnych) oraz niższe częstotliwości taktowania niż obecne procesory Core 13. generacji Raptor Lake. Dlatego też w serii Core 14. generacji dla komputerów stacjonarnych zamiast procesorów Meteor Lake zaoferowane zostaną procesory Raptor Lake Refresh. Dlatego prawdziwą nowością dla komputerów stacjonarnych będą dopiero planowane na 2024 rok procesory Core 15. generacji o nazwie kodowej Arrow Lake.



Będą one kompatybilne z nową podstawką LGA 1851, i otrzymają budowę modułową (tak jak Meteor Lake), oraz będą mieć 8 wydajnych rdzeni Lion Cove i 16 efektywnych rdzeni Skymont, które będą wytwarzane w litografii Intel 20A.



Tymczasem najnowsze doniesienia wskazują, że procesory Arrow Lake nie przyniosą gigantycznego wzrostu wydajności CPU. Względem procesorów Raptor Lake-S Refresh wydajność jednowątkowa tych CPU ma być wyższa tylko o ~5 procent, a wydajność wielowątkowa wyższa do 15 procent, i to pomimo zastosowania rdzeni CPU nowszych o 2-generacje oraz procesu litograficznego także nowszego o 2 generacje (Intel 20A, zamiast Intel 7).



Nie wiadomo jeszcze, czy tak niski przyrost wydajności to kwestia małego wzrostu wskaźnika IPC rdzeni Lion Cove, czy też efekt niższych częstotliwości taktowania jakie będą one uzyskiwać względem rdzeni Raptor Cove z procesorów Core 13. i 14. generacji.



W przypadku gdyby tak się stało, procesory Ryzen z rdzeniami ZEN 5 znów mogą być królem wydajności jedno i wielowątkowej - architektura ZEN 5 ma być znaczącym krokiem na przód względem obecnej architektury ZEN 4. Oczywiście do premiery procesorów Arrow Lake pozostało jeszcze przynajmniej 10-12 miesięcy, dlatego warto poczekać na nowsze informacje napływające w czasie znacznie bliższym premiery tych procesorów.









