Wtorek 17 października 2023 Core i9-14900K, Core i7-14700K i Core i5-14600K debiutują na rynku

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 19:25 Intel ogłosił oficjalną premierę i rozpoczęcie sprzedaży swoich nowych procesorów dla komputerów stacjonarnych: Core i9-14900K, Core i7-14700K i Core i5-14600K. Są to modele z serii Raptor Lake-S Refresh, czyli odświeżone wersje dotychczasowych Core i9-13900K, Core i7-13700K i Core i5-13600K z nową nazwą i nieco wyższym taktowaniem. Procesory są wytwarzane w litografii Intel 7, zgodne z gniazdem LGA 1700 oraz dotychczasowymi płytami głównymi, oraz współpracują z pamięciami DDR5 i DDR4. Nowością w porównaniu do poprzedników jest wyższe taktowanie Turbo - dla wydajnych rdzeni taktowanie Turbo zwiększono o 200 MHz, a dla efektywnych rdzeni o 100 MHz.



W przypadku Core i9-14900K wydajne rdzenie mogą przyspieszać do 6,0 GHz, a efektywne do 4,4 GHz. W Core i7-14700K taktowanie Turbo wydajnych rdzeni to 5,6 GHz, a efektywnych rdzeni 4,3 GHz, natomiast dla Core i5-14600K wartośći te to odpowiednio: 5,3 GHz i 4,0 GHz.



Poza nieco wyższymi zegarami wzmocniony został model Core i7-14700K, który dysponuje nie 8, lecz 12 efektywnymi rdzeniami, oraz niezmiennie 8 wydajnymi rdzeniami. Bez zmian pozostała liczba rdzeni w Core i9-14900K (8 wydajnych + 16 efektywnych, łącznie 32 wątki) oraz Core i5-14600K (6 wydajnych + 8 efektywnych, łącznie 20 wątków).



Ceny nowych procesorów są identyczne jak poprzednich modeli i wynoszą: 589 USD, 409 USD i 319 USD. Cała trójka jest też dostępna w nieco tańszych wersjach z zablokowanym zintegrowanym układem graficznym i dopiskiem "F" w nazwie. Ceny tych modeli to: 564 USD, 384 USD i 294 USD.







