Wtorek 17 października 2023 Premiera kart Radeon RX 6750 GRE w wersjach z 12 GB i 10 GB pamięci

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 19:01 Firma AMD oficjalnie wprowadziła do sprzedaży dwie nowe karty graficzne dla komputerów stacjonarnych. Są to Radeon RX 6750 GRE 12 GB oraz Radeon RX 6750 GRE 10 GB, które bazują na architekturze RDNA 2 i są plasowane pomiędzy kartami Radeon RX 7600 i Radeon RX 7700 XT. Radeon RX 6750 GRE 12 GB ma chip Navi 23 (7nm) z 40 jednostkami CU (2560 procesorów strumieniowych), i kosztuje 289 USD. Kartę ta ma identyczną specyfikację z kartą Radeon RX 6750 XT, za wyjątkiem nieco niższego taktowania GPU (Game Clock wynosi 2439 MHz, zamiast 2485 MHz, Boost 2581 MHz zamiast 2610 MHz) oraz wolniejszych pamięci GDDR6 16 Gbps (zamiast 18 Gbps). Niższy jest też wskaźnik TDP - 230W, zamiast 250W jak w modelu 6750 XT.



Radeon RX 6750 GRE 10 GB ma chip Navi 23 (7nm) z 36 jednostkami CU (2304 procesorów strumieniowych) oraz 10 GB pamięci GDDR6 16 Gbps ze 160-bitową magistralą (przepustowość 427 GB/s). Taktowanie Game Clock wynosi 2189 MHz, a Boost 2450 MHz, natomiast wskaźnik TDP to 170W.



Sugerowana cena tych kart to 269 USD. Oba modele - Radeon 6750 GRE 12 GB i 10 GB będą dostępne w sprzedaży od 18 października, a firmy ASUS, Gigabyte, PowerColor, Sapphire i XFX przygotowały liczne autorskie wersje.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.