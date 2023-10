Wtorek 24 października 2023 Nvidia będzie produkować procesory ARM dla komputerów PC

Autor: Zbyszek | źródło: Reuters | 18:57 (6) Jak informuje Reuters, Nvidia wzorem Qualcomm zamierza wejść na rynek procesorów dla komputerów przenośnych. Firma znana z produkcji kart GeForce opracowuje już dedykowany do tego zastosowania procesor z architekturą ARM, który ma konkurować z procesorami Snapdragon X Elite od Qualcomm. Procesor od Nvidia miałby pojawić się na rynku w 2025 roku, co oznacza, że prawdopodobnie przyjdzie mu konkurować z drugą generacją procesorów Qualcomm Snapdragon X Elite. Nvidia ma już doświadczenie w opracowywaniu procesorów CPU na bazie architektury ARM, wyniesione m.in z opracowywania procesorów serwerowych czy też układów Tegra dla przenośnych konsol.



Ponadto decyzję o opracowaniu procesora z architekturą ARM dla komputerów przenośnych miała ułatwić coraz większa otwartość Microsoftu na procesory z architekturą ARM - Windows 10 i 11 dla ARM zapewnia m.in. emulację programów napisanych dla architektury x86.



K O M E N T A R Z E

... dla komputerów PC (autor: Conan Barbarian | data: 24/10/23 | godz.: 19:10 )

... dla komputerów przenośnych

Tak właśnie zaistniał w latach 80-tych Compaq, który ostro skopał dupsko IBM swoim "przenośnym" PC.

Nic nie rozumiem z tego newsa.



@Conan (autor: rookie | data: 25/10/23 | godz.: 20:03 )

News z Reutersa, zatem najlepiej poczytać u źródła:

https://www.reuters.com/...lenge-intel-2023-10-23/



ARM w PC już nie jedną miał próbę (autor: Qjanusz | data: 27/10/23 | godz.: 13:39 )

jak na razie same porażki. AMD się przymierzał, Microsoft chciał ugrać, o Qualcomm nie wspominając.



Ok, Apple się udało, ale jest to tak zamknięty ekosystem, że kierunek z góry był skazany na sukes.



Dopóki cała zgodność ze współczesnym PC będzie realizowana emulacją, a nie natywnym kodem, to nie ma szans na sukces ARMa w PC.



A mnie dziwi (autor: rookie | data: 27/10/23 | godz.: 14:28 )

Dlaczego NVIDIA nie wykupi VIA mającą potrzebne licencje. VIA nano i Cha miały pełną zgodność x86 / x64...



to tylko kwestia jakosci emulatora (autor: pawel1207 | data: 27/10/23 | godz.: 15:25 )

i ceny sprzetu podbnie jak w apple do dzisiaj caly soft na arma nie dziala natywnie ale emulator dzial na tyle sprawnie ze jest to do przyjecia innym problemem sa firmy qalcom chce dzialac jak apple bo nadzieje na wlany mini monopol zreszta srednio im wychodza procki ogolnego przeznaczenia nv zrobi podobnie wypusci procka ktory byby nawet do przyjecia ale bedzie drogo i nie bedzie calego ekosystemu bedzie to zamknieta plyta z wlutowanym procesorem w armie aby trafil na runek i stanowil konkurencje dla x86 musi byc taka sama elastycznosc czyli gniazda standardy i standardy a tutaj karzde jest chciwe wiek karzde wstawi swoje rozwiazanie niekompatybine z innym .. i pare laptopow sprzedadza i na tym sie skonczy bo stwierdza ze za malo zarobili .. co prawda jest szansa ze nv jak sie do tego dobrze zabierze to przelamie troche rynek ale to tylko szansa ....



rookie (autor: pawel1207 | data: 27/10/23 | godz.: 15:33 )

dlatego ze via nie moze przkazac licencji/patentow x86 dalej podobna umowe ma amd nawet jesli kupisz via i amd tu kupujesz wszystko poza licencja na x86 nawet jesli na patent na x64 od amd nadal nie stworzysz procka bo ta lista rozkazw jest i tak scisle powiazana z x86 mowiac po ludzku jesli kupisz via licencja na x86 z automatu przepada wiec i tak musisz negocjowac z intelem ktory ci jej nie udzieli bo nie ma w tym zadnego interesu jedyna nadzeja jest power v i arm jesli arm i power v zacznie przjmowac rynek intelowi jedynie co zostanie to albo opracowa cos rewolucyjnego na x86 albo zaczac sprzedawac licencje na x86 ..



