Snapdragon X Elite, czyli nowy procesor ARM dla komputerów przenośnych

Autor: Zbyszek | źródło: WindowsReport | 18:59 (3) Qualcomm już od dłuższego czasu przygotowuje swój nowy procesor dedykowany dla komputerów. Ma być nim Snapdragon X Elite, który wedle zapowiedzi będzie równie przełomowy jak M1 od Apple. Teraz do sieci przedostały się informacje o specyfikacji nowego procesora - otrzyma on 12 rdzeni Oryon, które będą bardziej rozbudowaną i bardziej wydajną wersją rdzeni Nuvia ze Snapdragona 8cx Gen 3. Maksymalne taktowanie wszystkich rdzeni ma wynosić do 3,8 GHz, a w przypadku jednego rdzenia - do 4,3 GHz. Zastosowany zostanie tez autorski GPU Adreno o wydajności 4,6 Teraflopa (dla obliczeń FP32), czyli wyższej niż oferuje układ graficzny konsol Xbox Series S.



Nie zabraknie też wydajnej jednostki NPU (Neural Processing Unit), która ma przejmować specjalizowane obliczenia związane z tzw. sztuczną inteligencją. Cały procesor ma komunikować się z pamięcią LPDDR5X o szybkości 8533 MT/s w konfiguracji 8-kanałowej, co zapewni przepustowość aż 136 GB/s. Pamięć ma mieć pojemność 16, 32 lub 64 GB (zależnie od wersji) i podobnie jak w Apple M1 / M2 będzie współdzielona pomiędzy CPU (jako RAM) i GPU (jako pamięć graficzna).



Snapdragon X Elite będzie też obsługiwał PCI-Express 4.0, pamięć UFS 4.0, oraz WiFi 7 i Bluetooth 5.4, a jego produkcją ma zająć się TSMC w litografii 4nm.



Według doniesień Snapdragon X Elite ma zadebiutować na rynku najpóźniej w połowie 2024 roku.







przełomowość M1 od Apple to wypadkowa rewolucyjnego CPU i dopasowanego do perfekcji OS.



Qualcomm zapewne wyprodukuje bardzo wydajnego CPU. Aż tyle i tylko tyle. Chip only





jak zwykle u qalcoma ooni nigdy chyba nie wyjda poza mentalosc soc maja nadzieje ze stworza przerosnietego smartfona i wszystko zagra no niekoniecznie tak to moze wygladac :D bo ja tu widze kilka problemow i po pierwsze korpo wybierze x86 przez wygode i koszty entuzjasta wybierze x86 bo bedzie mogl podlaczyc 2 grafy tone dyskow kart sieciowych i urzadzen usb natomaist tam gdzie moze ugrac to tam gdzie bedzie potrzebny dlugi czas w dzialniu na baterii no ale emulacja zerze sporo proadu i mocy wiec ci co np podrozuja i stawiaja na lekkosc i czas dzialania to tak srednio chyba ze pod linuksem i tu sie wlasnie zawerza spora liczba potencjalnych odbiorcow bo ludzie beda oczekiwiac ze windows i jego aplikacje bedzie sie zachowywal jak armowy mac os no coz nie bedzie chyba ze microsoft dokona tytanicznego skoku w swoim windowsie dla arma i emulacji x86 .. :D



Poturlałeś się, pokoziołkowałeś, zaliczyłeś kuksańca a potem piszę, że przełomowość M1 to wypadkowa CPU w nim. Napisałeś to w takim kontekście jakby CPU tam było najważniejsze. Trzeba poczekać na premierę A18 Pro w przyszłym roku w N3E czyli N3+ dla rynku ultramobilnego bo obecnie A17Pro nawet nie ma szans ze Snapdragon 8 gen.2 gdy jest obciążony równomiernie. Co najwyżej jest trochę mnie wydajny od niego a właśnie swoją premierę miał Snapdragon 8 gen.3 choćby w Xiaomi wersja 14. Jeżeli to jest szczyt możliwości Apple co się przekonamy po premierze A18 Pro a już teraz po raz pierwszy w historii Snapdragon w teście Geekbench oceniającym maksymalną wydajność CPU pokazało, że Snapdragon 8 gen.3 stał się liderem. Nie znacznym ale zawsze coś. To jest oznaka początku końca firmy Apple a że mają jeszcze więcej gotówki od Intela to mogą długo tak się utrzymywać na powierzchni wody. Stać ich na to i stać tych co ich produkty wybierają. Tutaj Demokracja jest dobra bo jak ktoś lubi przepłacać to ma może to robić dalej. Ja osobiście wybieram produkty, których firmy mają innowacyjne podejście do rozwoju ludzkości i mają na to wpływ.



