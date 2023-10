Wtorek 24 października 2023 GeForce RTX 4080 Super otrzyma chip AD102 i 20 GB pamięci

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:36 Kilka dni temu pojawiły się informacje o planach premiery trzech kolejnych kart graficznych z serii Nvidia GeForce RTX 4000. Będą to karty z wyższej półki cenowej, będące ulepszonymi i bardziej wydajnymi wersjami już sprzedawanych kart. Zadebiutować mają: GeForce RTX 4070 Super, GeForce RTX 4070 Ti Super i GeForce RTX 4080 Super. W przypadku GeForce RTX 4070 Super zastosowany zostanie chip AD104 z większą liczbą aktywnych rdzeni CUDA. GeForce RTX 4070 Ti Super prawdopodobnie otrzyma większy chip AD103, ponieważ obecny GeForce RTX 4070 Ti ma już pełną wersją chipu AD104.



Znana jest też częściowa specyfikacja karty GeForce RTX 4080 Super - model ten ma otrzymać 20 GB pamięci GDDR6X z 320-bitową magistralą oraz chip AD102 z mniejszą liczbą aktywnych jednostek niż w wersji stosowana obecnie w GeForce RTX 4090. Oznacza to, że nie będzie zastosowany chip AD103 w pełnej wersji (aktywne wszystkie 80 bloków SM, zamiast 76 jak w GeForce RTX 4080). W efekcie GeForce RTX 4080 Super powinien zaoferować wydajność plasującą go mniej więcej dokładnie pomiędzy obecnymi kartami GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4090.



