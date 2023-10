Wtorek 24 października 2023 Płyty ASUSa i ASRocka dla procesorów Ryzen Threadripper 7000

Autor: Zbyszek | 22:46 (1) Firmy ASUS i ASRock zaprezentowały płyty główne, przygotowane dla nadchodzących procesorów Ryzen Threadripper seri 7000. Nowe procesory trafią do sprzedaży 21 listopada, i zaoferują do 64 rdzeni ZEN 4 w wersjach konsumenckich, oraz do 96 rdzeni ZEN 4 w wersjach PRO dla korporacji oraz zamożnych konsumentów. ASUS przygotował płytę Pro WS TRX50-SAGE WIFI wyposażoną w chipset AMD TRX50, cztery banki na pamięci DDR5 z obsługą do 1TB RAM, oraz podstawkę LGA AMD SP6 z chłodzoną pasywnie 36-fazową sekcją zasilania procesora.



Do dyspozycji są też trzy złącza PCI-Express 5.0 x16, dwa PCI-Express 4.0 x16, miejsce na trzy pamięci SSD M.2, dwie karty sieciowe (10 GbE i 2,5 GbE) i moduł WiFi 802.11ax (WiFi 6E), dwa porty SlimSAS i cztery porty SATA, Nie zabrakło też wyświetlacza kodów błędów i fizycznych przycisków pozwalających na uruchamianie, resetowanie systemu i przywracanie BIOSu do ustawień domyślnych.



ASRock przygotował natomiast płytę TRX50 WS, która ma 18-fazową sekcję zasilania z niestety aktywnym chłodzeniem czterema wentylatorami. Także tutaj mamy trzy złącza PCI-Express 5.0 x16 i dwa PCI-Express 4.0 x16, dwie karty sieciowe (10 GbE i 2,5 GbE) i moduł WiFi 802.11ax (WiFi 6E), dwa porty SlimSAS i cztery SATA. Płyta ASRocka także oferuje wyświetlacz diagnostyczny i fizyczne przyciski umożliwiające jej obsługę bez montowania do obudowy, ale pomieści nie trzy (jak model ASUSa) lecz dwie pamięci SSD M.2. Poniżej zdjęcia.













96 rdzeni we własnym PCcie pod biurkiem (autor: Qjanusz | data: 27/10/23 | godz.: 14:17 )

Pal licho te 50 tys. pln wydane na taki zestaw, ale sam fakt że się da. Niesamowite



