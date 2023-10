Wtorek 24 października 2023 TSMC porównuje litografię Intel 18A do swojej litografii 3nm

Autor: Zbyszek | źródło: TomsHardware | 23:34 (1) TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) to największy na świecie producent układów scalonych na zamówienie, oferujący możliwość wytwarzania układów scalonych w najbardziej zaawansowanych procesach litograficznych spośród dostępnych na rynku. Firma już od dobrych kilku lat oferuje litografie bardziej zaawansowane niż Intel, który zanotował znaczące opóźnienia we wdrażaniu swoich litografii 10nm (Intel 7) i 7nm (Intel 4). Producent procesorów Core i Xeon zapowiada jednak, że powróci do walki z TSMC dzięki swoim nowym przełomowym litografiom 20A (2nm) i 18A (1,8 nm). Odmiennego zdania jest C.C. Wei, prezes i dyrektor TSMC.



Stwierdził on, że według danych jakie posiada TSMC na temat litografii Intel 20A i 18A, wewnętrzne oceny TSMC wskazują, że pod względem wydajności tranzystorów litografia Intel 18A zaoferuje parametry porównywalne do procesu N3P (3nm+) od TSMC. Litografie Intel 18A mogą wprawdzie oferować nieco większą gęstość upakowania tranzystorów niż N3P, jednak według C.C. Wei nie będą mogły konkurować z przygotowaną przez TSMC litografią 2nm. W tym przypadku litografia 2nm od TSMC ma zaoferować zarówno większą wydajność tranzystorów jak i więszą ich gęstość upakowania, niż Intel 18A.



Na koniec warto dodać, że litografie Intel 20A i 18A wykorzystają nowy typ tranzystorów - GaaFET z bramką otaczającą tranzystor, który przez Intela nazywany jest RibbonFET. Tranzystory GaaFET wykorzysta też proces litograficzny 2nm od TSMC, a obecnie litografie 3nm TSMC mają jeszcze tranzystory "starszego typu", czyli FinFET z pionowymi bramkami.



Litografia Intel 20A powinna zadebiutować w 2. połowie 2024 roku, Intel 18A w 1. połowie 2025 roku, a litografia 2nm od TSMC w 2. połowie 2025 roku.







To jest świetna teoria ale rozumiem ich. (autor: Mario1978 | data: 27/10/23 | godz.: 15:43 )

Dominują już sporo czasu więc mają prawo do takiej oceny. Najlepiej jak ta wiadomość się sprawdzi bo nikt nie chce żeby Intel 18A było gorszę od N3+, które pojawi się w przyszłym roku w gotowych układach nie tylko do Smartfonów i nie tylko dla firmy Apple.



