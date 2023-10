Wtorek 31 października 2023 Premiera procesorów Apple M3, M3 Pro i M3 Max

Autor: Zbyszek | źródło: Apple | 16:53 Firma Apple oficjalnie zaprezentowała swoje nowe procesory dedykowane do laptopów MacBook Pro oraz dla komputerów stacjonarnych iMac. Nowe procesory to M3, M3 Pro i M3 Max, które w odróżnieniu od poprzednich procesorów z serii M1 i M2 są produkowane w całkowicie nowej litografii 3nm od TSMC, i mają rdzenie GPU o nowej architekturze i wyższej wydajności. Zostały też wyposażone w ulepszone rdzenie CPU - wydajne rdzenie oferują wydajność zwiększoną o 15 procent, a efektywne rdzenie o 30 procent wyższą wydajność względem rdzeni stosowanych w procesorach z serii M2. Podstawowy procesor M3 ma 4 wydajne i 4 efektywne rdzenie, oraz GPU złożony z 10 rdzeni (łącznie 1280 procesorów strumieniowych).



Procesor składa się z 25 miliardów tranzystorów (o 5 mld więcej niż M2) i współpracuje z 24 GB pamięci LPDDR5-6400 o przepustowości 100 GB/s, która jest współdzielona pomiędzy CPU i GPU, jako pamięć RAM dla CPU i pamięć graficzna dla GPU (identycznie jak w poprzednich procesorach z serii M1 i M2). Apple dodaje też, że wydajność GPU w M3 jest o 65 procent wyższa niż w pierwszym procesorze M1.



M3 Pro ma 6 wydajnych i 6 efektywnych rdzeni CPU, oraz GPU zbudowany z 16-rdzeni (2048 procesorów strumieniowych). Chip ma 37 mld tranzystorów (o 7 miliardów mniej niż M2 Pro), i współpracuje z 36 GB pamięci LPDDR5-6400 o przepustowości 150 GB/s. Dla porównania M2 Pro dysponował 8 wydajnymi i 4 efektywnymi rdzeniami CPU, GPU o budowie 19-rdzeniowej i miał pamięć o przepustowości 200 GB/s. Zdaniem Apple, M3 Pro oferuje wydajność i tak wyższą niż M2 Pro.



M3 Max to natomiast procesor zbudowany z aż 92 miliardów tranzystorów (o 25 miliardów więcej niż M2 Max), który dysponuje 16 rdzeniami CPU (12 wydajnych + 4 efektywne) oraz GPU o budowie 40-rdzeniowej (5120 procesorów strumieniowych). Jest on połączony z 64 GB lub 128 GB pamięci LPDDR5-6400 o przepustowości 400 GB/s, identycznej jak w M2 Max. W porównaniu do M2 Max, nowy M3 Max ma dodane 4 wydajne rdzenie CPU, co wraz z wyższą wydajnością tych rdzeni i efektywnych rdzeni zapewnia do 50 procent większą wydajność CPU niż w M2 Max. Liczba rdzeni GPU wrosła tylko z 39 do 40, ale dzięki ich nowej architekturze GPU w M3 Max ma oferować do 20 procent większą wydajność niż GPU w M2 Max.





Nowe procesory będą stosowane w najnowszych modelach laptopów MacBook Pro z ekranami o wielkości 14-cali i 16-cali, a M3 Max w komputerach stacjonarnych iMac.







