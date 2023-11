Wtorek 31 października 2023 Premiera procesorów Ryzen 5 i Ryzen 3 z rdzeniami ZEN 4C

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:32 (1) Firma AMD poinformowała o wprowadzeniu do oferty dwóch nowych procesorów dla komputerów przenośnych. Są to Ryzen 5 7545U i Ryzen 3 7440U, które wykorzystują rdzenie ZEN 4c, czyli kompaktową wersję zwykłych rdzeni ZEN 4. Nowe procesory bazują na układzie krzemowym o nazwie APU Phoenix 2, który zawiera dwa rdzenie ZEN 4 oraz cztery rdzenie ZEN 4c połączone w jednym bloku CCX wraz z 16 MB pamięci L3, oraz zintegrowany układ graficzny z architekturą RDNA 3. Ryzen 5 7545U ma taką samą specyfikację jak Ryzen 5 7540U (sześć rdzeni ZEN 4) -taktowanie bazowe wynosi 3,2 GHz, a boost 4,9 GHz. Ryzen 3 7440 U ma 4 rdzenie (dwa ZEN 4, dwa ZEN 4c), taktowane zegarem 3,0 GHz i Turbo do 4,7 GHz.



Jednocześnie taktowanie turbo jednowątkowe mogą uzyskiwać tylko rdzenie ZEN 4, dlatego też sterowniki AMD informują scheduler Windows, które z rdzeni procesorów Ryzen 5 7545U i Ryzen 3 7440U mają być ustawione jako "preferred cores"







K O M E N T A R Z E

czyli (autor: Markizy | data: 2/11/23 | godz.: 17:58 )

kolejne procesory widmo, procesorów z serii U praktycznie u nas nie ma. Jest u nas seria HS i HX, a seria U miała prezentacje w maju. Naprawdę jakąś straszną niemoc ta firma ma do w wprowadzania swoich APU na jakikolwiek rynek i jakimkolwiek segmencie.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.