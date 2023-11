Wtorek 31 października 2023 Debiut Windows 11 w wersji 23H2

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 23:54 Microsoft ogłosił dostępność systemu Windows 11 w wersji 23H2, oraz opublikował zbiorczą aktualizację do tej wersji dla dotychczasowych użytkowników systemu. Nowa wersja jedenastki wprowadza zmianę długo wyczekiwaną przez użytkowników - można teraz wyłączyć scalanie przycisków na pasku zadań. Poza tym dodano odświeżony Eksplorator plików, możliwość sterowania oświetleniem RGB z poziomu ustawień systemowych, a aplikacja Czat została zastąpiona przez Teams (free), którą można też połączyć z telefonem i dzwonić oraz odbierać/wysyłać SMSy z poziomu Teams. Poza tym w Ustawieniach pojawiła się nowa zakładka Składniki Systemowe (Ustawienia > System > Składniki systemowe).



Poza tym Windows 11 23H2 wprowadza długo zapowiadaną funkcję Windows Copilot, czyli wirtualnego asystenta (czatbot) wykorzystujący sztuczną inteligencję BingAI, który w założeniu ma pomagać użytkownikom systemu w automatyzacji wielu zadań. Z chatbota można korzystać jak ze zwykłej wyszukiwarki, zadając mu na przykład pytania na przykład o godzinę w danym rejonie świata, pogodę w Twojej okolicy czy też wyniki ostatnich meczów. Niestety lub stety, Windows Copilot jest wyłączony na terenie Unii Europejskiej z powodu przepisów ustawy Digital Markets Act (DMA).





Poza tym, aktualizacja 23H2 zawiera też poprawki błędów, które rozwiązała wydana kilkanaście dni temu aktualizacja Moment 4 Update. Są to następujące poprawki i ulepszenia:



- Zmieniono angielską nazwę byłej Republic of Turkey. Nowa, oficjalna nazwa to Republic of Türkiye.

- Dodano obsługę zmianę waluty w Chorwacji z kuny na euro.

- Dodano obsługę zmiany czasu letniego (DST) w Syrii.

- Rozwiązano problem z fontdrvhost.exe, który przestawał odpowiadać, jeśli używano czcionek Compact Font Format w wersji 2 (CFF2).

- Rozwiązano problem wycieku pamięci w ctfmon.exe.

- Rozwiązano problem wycieku pamięci w TextInputHost.exe.

- Rozwiązano problem z Dynamicznym oświetleniem. Domyślny dostawca nie był ustawiany zgodnie z oczekiwaniami, gdy konfigurowano go przy użyciu plików Unattend.

- Rozwiązano problem z profilem Zapory systemu Windows (Windows Firewall). Kiedy znajdujesz się w sieci uwierzytelnionej za pomocą domeny, nieprawidłowo wykrywała ona domenę publiczną.

- Rozwiązano problem z programem Outlook. Przestawał on odpowiadać podczas drukowania na drukarce obsługującej Internet Printing Protocol (IPP), która ma długi czas odpowiedzi.

- Naprawiono błąd występujący podczas drukowania przy użyciu sterowników druku v4.

- Rozwiązano problem z ustawieniami sieci komórkowej. Nazwa operatora była błędna.

- Zaktualizowano profile Country and Operator Settings Asset (COSA) dla niektórych operatorów komórkowych.

- Rozwiązano problem blokujący połączenia zewnętrzne. Działo się tak po skonfigurowaniu usługi load balancera Kubernetes i włączeniu koligacji sesji.

- Rozwiązano problem z dostawcą usługi konfiguracji zapory sieciowej (CSP). - Synchronizacja urządzenia zatrzymywała się

- Rozwiązano problem z urządzeniami korzystającymi z funkcji Microsoft Defender Application Guard, na których zdefiniowano zasady Windows Information Protection (WIP) i skonfigurowano serwer proxy. Występował błąd zatrzymania.

- Rozwiązano problem po uruchomieniu resetowania przyciskiem. Nie można było skonfigurować rozpoznawania twarzy Windows Hello. Dotyczy to urządzeń z włączonym Windows Enhanced Sign-in Security (ESS).

- Rozwiązano problem z PowerShell w wersjach nowszych niż 7.3.1, który mógł blokować skrypty i uniemożliwiać ich działanie w Constrained Language Mode. Działo się tak po włączeniu zasady WDAC.

- Rozwiązano problem z ustawieniem "Automatycznie ukrywaj pasek zadań", którego nie można było włączyć za pomocą SHAppBarMessage().

- Rozwiązano problem z funkcją robocopy. Przełącznik /efsraw uniemożliwiał prawidłowe kopiowanie danych.

- Rozwiązano problem z klientem Device Management (DM). Sesja synchronizacji trwała dłużej, niż można się spodziewać, na enrollment status page (ESP).



