Prawie 50 procent zysków ASML pochodzi z Chin

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:41 ASML to holenderski koncern zajmujący się produkcją i sprzedażą maszyn oraz oprogramowania wykorzystywanego przez producentów układów scalonych, takich jak TSMC, Samsung, Intel, SH Hynix, Micron i wielu innych mniejszych wytwórców. Firma przedstawiła właśnie wyniki finansowe za 3. kwartał 2023 roku, chwaląc się przychodem w wysokości 6,67 mld EUro, o 15,5 procent wyższym niż w tym samym kwartale przed rokiem. Podczas konferencji podsumowującej uzyskane przychody ciekawej wypowiedzi udzielił wiceprezes ASML, Shen Bo. Stwierdził on, że 46 procent przychodu uzyskanego przez ASML w minionym kwartale pochodziło ze sprzedaży maszyn dla producentów układów scalonych w Chinach.



Według niego obecnie producenci układów scalonych z Chin wykorzystują łącznie około 1400 maszyn z naświetlaniem techniką DUV (Deep UltraViolet). Do końca 2025 roku, a więc przez najbliższe 2 lata i 2 miesiące ASML dostarczy do Chin kolejne 500-600 maszyn do wytwarzania układów scalonych za pomocą fototechniki DUV. Dodał też, że Chiński oddział ASML zatrudnia już 1600 osób w łącznie kilkunastu placówkach, oraz że według jego wiedzy w najbliższych 5 latach w Chinach powstanie 25 nowych fabryk do produkcji układów scalonych na waflach o średnicy 300mm.



Wydaje się, że restrykcje dotyczące eksportu technologii do Chin wprowadzone przez USA nie będą skuteczne, jeśli nie uda się przekonać ASML do zawężenia współpracy z chińskimi firmami- a jest to bardzo wątpliwe, tym bardziej gdy wiceprezesem ASML jest obywatel Chin.











