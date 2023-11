Czwartek 2 listopada 2023 AMD szykuje procesory Ryzen 8700G, 8600G, 8500G i 8300G

Autor: Zbyszek | źródło: HKEPC | 23:24 W sieci pojawiły się nowe informacje na temat kolejnych procesorów AMD dla platformy AM5. Według nich producent szykuje debiut monolitycznych (tzw. APU) procesorów dla komputerów stacjonarnych, opartych o układy krzemowe o nazwie kodowej Phoenix i Phoenix 2. Co nietypowe, pomimo zastosowania rdzeni ZEN 4 nowe procesory nie będą należeć do serii Ryzen 7000, ale do serii 8000. Będą to Ryzen 7 8700G (8 rdzeni ZEN 4, grafika Radeon 780M z 12 blokami CU), Ryzen 5 8600G (6 rdzeni ZEN 4, grafika Radeon 760M z 8 blokami CU), oraz Ryzen 5 8500G (dwa rdzenie ZEN 4 + cztery rdzenie ZEN 4c) i Ryzen 3 8300G (dwa rdzenie ZEN 4 i dwa ZEN 4c), obydwa wyposażone w IGP Radeon 740M z 4 blokami CU.



Nowe procesory mają zadebiutować na początku stycznia 2024 roku podczas targów CES.Pytanie brzmi, dlaczego ich debiut nastąpi tak późno - układy krzemowe Phoenix dla laptopów są produkowane już od 1. kwartału 2023 roku, i przynajmniej dwa modele procesorów (z 8 lub 6 rdzeniami ZEN 4) powinny zadebiutować najpóźniej latem.



Do tego należy skrytykować wybór nazewnictwa dla nowych procesorów - do serii Ryzen 8000 należeć będą też przyszłe wydajne procesory modułowe (z chipletami) wyposażone w rdzenie ZEN 5, zatem nadanie nowym APU numeracji w ramach serii 8000 wprowadza tylko bałagan. Do tego są to procesory technicznie bardzo zbliżone do obecnych desktopowych Ryzenów 7000, więc powinny dzielić z nimi tą samą numerację.



Przypomnijmy, że producent już raz zauważył ten błąd - i w przypadku architektury ZEN 3 wydał desktopowe procesory pod nazwą Ryzen 5000 (zamiast Ryzen 4000 - nazwę zajętą przez APU z rdzeniami ZEN 2), aby dopasować ich nazewnictwo do nazw procesorów APU z rdzeniami ZEN 3. Teraz AMD znów wraca to złych wzorców w nazywaniu procesorów APU.



