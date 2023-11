Czwartek 9 listopada 2023 Koniec rozwoju Cryo Cooling Technology przez Intela

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:34 W 2020 roku wraz z debiutem podstawki LGA 1200 i procesorów Core 10. generacji z TDP PL2 wynoszącym 250W, Intel zaprezentował też nowy autorski system chłodzenia procesorów przeznaczony dla entuzjastów. Był nim Intel Cryo Cooler wykorzystujący tzw. efekt Peltiera, któremu nadano marketingową nazwę Cryo Cooling Technology. Cryo Cooler składał się z ogniwa Pelitera, którego zimny koniec chłodził procesor, a gorący koniec umieszczony był w bloku wodnym. Przy tym Intel konstruując blok wodny dla ogniwa pelitera uporał się ryzykiem kondensacji i zwarcia, a do tego dołożył oprogramowanie umożliwiające pracę Cryo Cooler w trzech trybach.



Pierwszy tryb przeznaczony był do stosowania przy umiarkowanym obciążeniu procesora - wówczas ogniwo Pelitera pobierało 10W. W drugim trybie pracy pobór energii przez ogniwo wynosił 100W, a temperatura chłodzenia procesora dochodziła do 0 stopni Celsjusza. Trzeci tryb o nazwie Unregulated zdejmował ograniczenie poboru energii przez ogniwo Pelitera umożliwiając schłodzenie procesora dla około -5 stopni Celsjusza, ale w związku z istnieniem ryzykiem kondensacji i zwarcia w bloku wodnym, przeznaczony był tylko dla overclokerów na ich własne ryzyko.



Korzystać z Intel Cryo Cooler lubił np. znany overcloker Der8auer, który dla przykładu zamontował je na procesorze AMD Ryzen 5950X, schładzając jego rdzenie do 2 stopni Cejslusza, co umożliwiło uzyskanie taktowania 5,32 GHz na wszystkich 16-rdzeniach po pełnym obciążeniem.



Tymczasem popularność Cryo Cooler musiała być jednak zbyt niska, bo Intel poinformował wlaśnie, że jakiś czas temu zdecydował o zaprzestaniu dalszego rozwoju swojego chłodzenia począwszy od 1 lipca 2023 roku. Oprogramowanie do Cryo Cooler będzie jeszcze otrzymywać aktualizacje błędów i zabezpieczeń do 31 grudnia 2023 roku.







