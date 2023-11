Czwartek 9 listopada 2023 Alienware wspomina o procesorach Ryzen 9000

Autor: Zbyszek | źródło: Chiphell | 16:51 Jeden z użytkowników forum Chiphell poinformował, że wraz z zakupionym gamingowym komputerem Alienware R15 Gaming otrzymał materiał reklamowy, zachęcający do zakupu w przyszłości kolejnej generacji tego komputera, która będzie wyposażona w procesory Ryzen serii 9000. Następnie okazało się, że nie jest to pojedynczy przypadek, a ta sama ulotka trafiła do innych osób, będących stałymi klientami firmy Alienware. Zdarzenie wywołało dyskusję na temat tego, czy Dell (produkujący komputery marki Alienware) wie już o planach AMD dotyczących premiery procesorów Ryzen 9000, czy też numer 9000 jest tylko pomyłką pracowników przygotowujących ulotkę.



Z drugiej strony wiadomo już, że monolityczne procesory (APU) z rdzeniami ZEN 4 w wersji dla komputerów stacjonarnych (podstawka AM5) zadebiutują na rynku jako modele Ryzen seii 8000 (podczas gdy te same CPU dla laptopów to procesory Ryzen 7000). Być moze AMD będzie chciało odróżnić nowe wydajne procesory z rdzeniami ZEN 5 (nazwa kodowa Granite Ridge), nazywając je właśnie jako Ryzen serii 9000.







