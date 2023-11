Czwartek 9 listopada 2023 GeForce RTX 4000 w wersjach Super zadebiutują w styczniu

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 17:14 Nvidia planuje debiut trzech kolejnych kart graficznych z serii GeForce RTX 4000. Będą to karty z wyższej półki cenowej, będące ulepszonymi i bardziej wydajnymi wersjami już sprzedawanych kart. Zadebiutować mają: GeForce RTX 4070 Super, GeForce RTX 4070 Ti Super i GeForce RTX 4080 Super, które odświeżą ofertę Nvidia w górnej półce po już blisko rocznej obecności w sklepach dotychczasowych kart RTX 4070, 4070 Ti i 4080. Z najnowszych informacji wynika, że premiera całej trójki została zaplanowana na początku stycznia podczas targów CES, a do sprzedaży trafią one w styczniu lub na początku lutego.



Nowe karty mają mieć więcej procesorów strumieniowych, szybsze pamięci GDDR6X i/lub wyższe taktowania GPU, aby ich wydajność była wyższa od wersji bez dopisku "Super".



Pojawiły sie też nieoficjalne informacje o specyfikacji: GeForce RTX 4070 Super miałby otrzymać chip AD104-350 z aktywnymi 7168 rdzeniami CUDA, GeForce RTX 4070 Ti Super Chip AD103-275 z aktywnymi 8448 rdzeniami CUDA, a GeForce RTX 4080 Super chip AD103-400 z 10240 rdzeniami CUDA.



