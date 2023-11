Czwartek 9 listopada 2023 Wzrost udziałów AMD w rynku procesorów

Autor: Zbyszek | źródło: Tomshardware | 17:38 Instytut Mercury Research odnotował, że w trzecim kwartale 2023 roku znacząco wzrósł udział AMD w rynku procesorów do serwerów, notebooków i komputerów stacjonarnych. W ciągu roku AMD zyskało w każdym z tych segmentów odpowiednio: 5,8, 5,3 i 3,8 punktów procentowych, a sumaryczny udział AMD w rynku procesorów dla serwerów i komputerów wzrósł z 15,0 procent w 3. kwartale 2022 roku do 19,4 procent w 3. kwartale 2023 roku. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, udział AMD w rynku procesorów serwerowych wzrósł o 4,7 punktów procentowych (pp), udział w rynku procesorów dla komputerów przenośnych wzrósł o 2,9 pp , a w rynku procesorów dla komputerów stacjonarnych spadł o 0,2 pp.



Doliczając do tego rynek konsol dla graczy, na którym AMD posiada obecnie udział wynoszący 100%, całkiwity udział AMD w rynku procesorów x86 przekracza obecnie 30 procent.







