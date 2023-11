Czwartek 9 listopada 2023 Wzrost udziałów AMD w rynku procesorów

Autor: Zbyszek | źródło: Tomshardware | 17:38 (13) Instytut Mercury Research odnotował, że w trzecim kwartale 2023 roku znacząco wzrósł udział AMD w rynku procesorów do serwerów, notebooków i komputerów stacjonarnych. W ciągu roku AMD zyskało w każdym z tych segmentów odpowiednio: 5,8, 5,3 i 3,8 punktów procentowych, a sumaryczny udział AMD w rynku procesorów dla serwerów i komputerów wzrósł z 15,0 procent w 3. kwartale 2022 roku do 19,4 procent w 3. kwartale 2023 roku. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, udział AMD w rynku procesorów serwerowych wzrósł o 4,7 punktów procentowych (pp), udział w rynku procesorów dla komputerów przenośnych wzrósł o 2,9 pp , a w rynku procesorów dla komputerów stacjonarnych spadł o 0,2 pp.



Doliczając do tego rynek konsol dla graczy, na którym AMD posiada obecnie udział wynoszący 100%, całkiwity udział AMD w rynku procesorów x86 przekracza obecnie 30 procent.







Przyrost AMD jest gigantyczny w serwerach. (autor: rookie | data: 11/11/23 | godz.: 09:16 )

CPU serwerowe to największa marża producenta.

AMD wykonało gigantyczną pracę, aby z marginalnego poziomu 0.8% w 2017r dojść do 23%, a w strukturze przychodów ok.30%.

"According to Mercury Research, AMD started in Q4 2017 with a whopping 0.8 percent market share"



Inna sprawa co się dzieje w Intelu? W desktopie z lidera wydajnościowego w 2016r doszliśmy do sytuacji gdy Intel w zasadzie nie ma odpowiedzi na Threadrippery, i7 z kolei pobierają tyle prądu, że też nie są konkurencyjne względem Ryzen7. Już teraz Intel tylko konkuruje ceną w desktopie. Pamiętam czasy, gdy Intel w budżetowych kompach przez lata oferował dwurdzeniowe Pentium a i3 były zdecydowanie za drogie dla niedzielnego gracza. A teraz i3 jest za 300zl, o wiele tańsze od pentiuma 6 lat temu...



@1. (autor: pwil2 | data: 11/11/23 | godz.: 11:48 )

W serwerach mimo coraz lepszych produktów był opór, ale gdy został już przełamany, to teraz będzie tylko dla AMD łatwiej.



@1&2 (autor: GULIwer | data: 11/11/23 | godz.: 12:56 )

przyszedł rachunek za prąd ;)



Była już informacja na temat ogromnego wzrostu zamówień od AMD. (autor: Mario1978 | data: 11/11/23 | godz.: 21:17 )

To dopiero teraz się dzieje. Na 4 sprzedane CPU serwerowe gdy bierzemy ofertę od AMD i Intel, trzy procesory idą od AMD a jeden od Intela. Intel ma dlatego tak ogromny rynek bo firmy siedzą na ich starych podzespołach, zaciskają zęby i płacą rachunki oraz czekają na lepsze czasy Intela. Bo widocznie Intel z zachętami upustowym ma wpływ jeszcze ogromy. Zobaczymy jak ci najbardziej wytrwali jeszcze wytrzymają z Intelem. Po przejściu na AMD pewnie automatycznie stracą wszelkie upusty jakie wypracowali. Ale lata lecą a koszty energii są co raz wyższe.



Lal (autor: piwo1 | data: 12/11/23 | godz.: 14:02 )

Amd zwiekszylo udzial z 31% di 19%. Genialne.

https://www.purepc.pl/...ment-napedza-dobre-wyniki



@piwo1 (autor: VP11 | data: 13/11/23 | godz.: 08:19 )

Chyba z interpretacją tabelek masz problemy. Zwiększyło do 31% z 21% według tamtych statystyk. W podanych statystykach napisano, że nie uwzględniono procesory klepane do konsol. No i masz te 12%+ związanymi z konsolami.



@3. (autor: pwil2 | data: 13/11/23 | godz.: 16:16 )

Kto pierwszy wypełni serwerownie bardziej energooszczędnymi prockami AMD, ten ma przewagę nad konkurencją.



Serwery (autor: Conan Barbarian | data: 13/11/23 | godz.: 18:27 )

Prawda jest taka, że Intel nie ma czego szukać w serwerowniach. Nawet jeśli stanie na głowie i coś sensownego wyemituje, to AMD na przestrzeni pół roku bez problemu przebije ofertę.





VP11 (autor: piwo1 | data: 14/11/23 | godz.: 06:14 )

tam jest napisane q4 2022 udzial ogolny 31,3%. obecnie widze przekracza 30%.

jedynie serwerowy rynek ladnie amd rosnie. i tyle.



Conan Barbarian (autor: Markizy | data: 14/11/23 | godz.: 08:34 )

mógłby wystawić procek serwerowy zbudowany z e-core które są mniejsze od zen4c (nie tak wydajne ale było by ich więcej). Problem tylko to że musi opanować składanie mniejszych układów w większa całość tak jak AMD z chipletami.



@oby tego zla było jak najmniej (autor: VP11 | data: 14/11/23 | godz.: 09:40 )

są aplikacje dzielą obliczenia na równe części i kiedy jeden rdzeń jest wyraźnie słabszy wydajność leci na pysk a czasy obliczeń rosną.

To co wymyślił Intel jest częściowym rozwiązaniem jego prądożerni z TPD 200-300W i nawet 450 na procesor. Z obecnymi cenami za prąd to rzeczywisty koszt procesorów Intela jest sporo droższy gdy uwzględnimy przepłacenie za prąd.



@10. (autor: pwil2 | data: 15/11/23 | godz.: 10:03 )

Zen4c jest tylko minimalnie wolniejszy od Zen4. E to padlina na poziomie starych Broadwelli, czyli budowa takiego Xeona E5 v4 w 10nm zamiast starych 14nm.



na HUB i GN (autor: GULIwer | data: 16/11/23 | godz.: 15:54 )

ciekawe materiały o tym jak to intel potrzebuje dedykowanej pomocy, żeby prawidłowo wykorzystywać P i E cores w dwóch grach. Wzrost do czasem nawet 30%. Myślałby kto, że to powinno działać tak zawsze.

Działa tylko na 4 prockach, płytach z odpowiednim biosem, odpowiednim sterownikiem i oprogramowaniem na całych dwóch grach



