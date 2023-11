Wtorek 14 listopada 2023 AMD szykuje procesory Ryzen 7 5700X 3D i Ryzen 5 5500X 3D

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:20 Z nowych informacji wynika, że AMD planuje premierę jeszcze dwóch nowych procesorów dla platformy AM4. Będą to 8-rdzeniowy Ryzen 7 5700X 3D i 6-rdzeniowy Ryzen 5 5500X 3D, obydwa wyposażone w dodatkową pamięć podręczną 3D V-Cache, zapewniającą w sumie 96 MB pamięci L3. Pierwszy z wymienionych procesorów będzie wolniejszą wersja modelu Ryzen 7 5800X 3D - otrzyma taktowanie bazowe 3,0 GHz i Turbo 4,1 GHz. W obu przypadkach będzie to o 400 MHz mniej niż oferuje Ryzen 7 5800X 3D, ale w zamian Ryzen 7 5700X 3D ma mieć niższe TDP, wynoszące 65W.



Ryzen 5 5500X 3D to natomiast wolniejsza wersja obecnie oferowanego procesora Ryzen 5 5600X 3D, który z niezrozumiałych względó dostępny jest (poza USA) tylko dla producentów gotowych komputerów. Ryzen 5 5500X 3D ma mieć taktowanie bazowe 3,0 GHz i Turbo 4,0 GHz, czyli odpowiednio o 300 MHz i 400 MHz mniej niż Ryzen 5 5600X 3D.



Wciąż otwarte pozostaje pytanie, czy AMD zdecyduje się działać na własną niekorzyść, ograniczając dostępność tych procesorów wyłącznie do gotowych zestawów komputerowych, czy też trafią one do normalnej sprzedaży w pudełkach z przeznaczeniem dla osób samodzielnie montujących zestawy komputerowe.



