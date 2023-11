Wtorek 14 listopada 2023 Maia 100 i Cobalt 100 - nowe autorskie procesory Microsoftu

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 20:10 Microsoft zaprezentował dwa nowe, autorskie procesory, które zostały opracowane w celu stosowania w jego serwerach świadczących usługi chmurowe. Są to Maia 100 i Cobalt 100, wytwarzane w litografii 5nm od TSMC, które mają zmniejszyć zależność Microsoftu od rozwiązań AMD, Intela i Nvidia. Pierwszy z nich, Maia 100 to GPU z możliwością przetwarzania danych o precyzji 32, 16 lub 8-bitów. Chip składa się ze 105 miliardów tranzystorów, jest przeznaczony do chłodzenia cieczą, i ma być wykorzystywany do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją. Microsoft zamierza stosować Maia 100 zamiast procesorów Nvidia H100 lub AMD Instinct MI300X.



Cobalt 100 to natomiast procesory typu CPU zgodny z architekturą ARM v9, i posiadający 128-rdzeni ARM Neoverse M2. Według Microsoftu oferuje on o 40 procent większą wydajność względem procesorów z architekturą ARM wykorzystywanych obecnie przez Microsoft w usługach Azure.



Obydwa procesory są już produkowane przez TSMC, i mają zostać zamontowane w serwerowniach Microsoftu na początku 2024 roku. Wtedy też firma zamierza podzielić się znami większą liczbą informacji na ich temat.







