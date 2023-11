Wtorek 14 listopada 2023 Ryzen Threadripper PRO 7995WX ustanawia nowe rekordy w Cinebench

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 20:31 Overcloker Sampson ze Stanów Zjednoczonych poinformował o ustanowieniu nowych rekordów świata w benchmarkach Cinebench R15, R20 i R23. Wykorzystał do tego 96-rdzeniowy procesor Ryzen Threadripper PRO 7995WX, który dodatkowo został podkręcony. Procesor został zamontowany w płycie głównej ASUS WS TRX-50 SAGE WiFI dysponującej aż 36-fazową sekcją zasilania. Po lekkim podniesieniu napięcia zasilania udało się uzyskać stabilne taktowanie 4,8 GHz dla wszystkich 96-rdzeni procesora, i to przy wykorzystaniu zwykłego chłodzenia powietrzem. Podczas obciążenia procesor miał osiągać temperaturę 102 stopnie Celsjusza, i pobierać do 980W energii.



Uzyskane rezultaty w testach wielowątkowych to 161295 punktów w Cinebench R23, 61538 punktów w Cinebench R20 i 23697 punktów w Cinebench R15.



W każdym z przypadków nie udało się uzyskać 100 procentowego obciążenia całości procesora (obciążenie wynosiło 70-75 procent). Ze względu na to, oraz na możliwość zastosowania lepszego chłodzenia wodą, należy spodziewać się, że rezultaty zostaną szybko poprawione.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.