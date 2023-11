Wtorek 21 listopada 2023 Zarząd OpenAI zwolnił prezesa, wywołując falę odejść w firmie

Autor: Zbyszek | źródło: The Information | 15:49 OpenAI to amerykańska firma założona w 2015 roku, specjalizująca się w dziedzinie rozwoju oprogramowania korzystającego z tzw. sztucznej inteligencji. Producent stał się szerzej znany w ubiegłym roku, za sprawą opracowanego przez siebie systemu ChatGPT. W ostatni piątek, i miniony weekend firma doświadczyła jednak poważnych perturbacji personalnych. Najpierw zarząd OpenAI zwolnił prezesa i dyrektora generalnego firmy, Sama Altmana, tłumacząc to tym, że nie był konsekwentnie szczery w kontaktach z zarządem, co utrudnia dalszą współpracę z nim. Na wieść o tym współzałożyciel OpenAI i wiceprezes firmy, Greg Brockman ogłosił, że w takiej sytuacji on również odchodzi.



W sprawie interweniować miał Satya Nadella, prezes firmy Microsoft będącej jednym z inwestorów w OpenAI, który domagał się od zarządu tej firmy przywrócenia Sama Altmana na stanowisko CEO. To jednak nie przyniosło skutku.



W efekcie o opuszczeniu szeregów OpenAI zdecydowało też grono najważniejszych dyrektorów i inżynierów firmy, w tym trzech polaków - Jakub Pachocki, Aleksander Mądry i Szymon Sidor.



Następnie w poniedziałek okazało się, że Sam Altman wraz z Gregiem Brockmanem oraz kilkoma innymi ważnymi pracownikami OpenAI zostali zatrudnieni przez Microsoft. Według nieoficjalnych informacji przejście z OpenAI do Micrsofotu rozważać ma około 500 spośród 700 pracowników tej firmy - chcieliby oni nadal pracować pod skrzydłami Sama Altmana.



