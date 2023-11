Wtorek 21 listopada 2023 Rynek półprzewodników odnotuje wyrażny wzrost w 2024 roku

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:14 Według analityków z IDC, w 2024 roku znacząco poprawi się koniunktura na rynku układów scalonych. Ich wytwórcy mogą spodziewać się wyraźnego wzrostu zamówień, oraz wyższych przychodów. Będzie to efektem boomu na układy scalone do wykonywania obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją, oraz równocześnie wzrostu sprzedaży komputerów osobistych i smartfonów, jaki zostanie odnotowany w przyszłym roku po wyraźnym spadku ich sprzedaży w 2. połowie 2022 roku i 1. połowie 2023 roku. W efekcie zdaniem IDC w przyszłym roku linie produkcyjne największych wytwórców układów scalonych znów będą obciążone w znaczącym stopniu, tak jak 6-10 kwartałów temu.



Według szacunków IDC, w przyszłym roku łączne przychody wytwórców układów scalonych wzrosną o 20,2 procent względem 2023 roku, do kwoty 632,8 mld. dolarów (USD). Natomiast w całym 2023 roku wyniosą one 526,5 miliarda dolarów i będą o 12 procent niższe niż w 2022 roku, kiedy wyniosły 598 miliardów dolarów



