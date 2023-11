Wtorek 21 listopada 2023 Ogromne przychody i zyski Nvidia w 3. kwartale

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 22:45 Nvidia podała wyniki finansowe za zakończony 29 października 2023 roku ostatni kwartał fiskalny. Przychód firmy wyniósł w tym okresie rekordowe 18,1 miliarda dolarów, i był o 34 procent wyższy niż w poprzednim kwartale (wówczas 13,5 mld USD), i ponad 3-krotnie wyższy niż w tym samym kwartale przed rokiem (wtedy wyniósł 5,93 mld USD). Był to też pierwszy kwartał w historii, kiedy Nvidia uzyskała wyższy przychód niż Intel. Zysk netto wyniósł natomiast 9,24 mld USD, w porównaniu do 6,18 mld USD we wcześniejszym kwartale i 0,68 mld USD w tym samym kwartale przed rokiem, co oznacza ponad 12-krotny wzrost zysku netto w skali roku.



Świetne wyniki finansowe to zasługa głównie działu DataCenter oferującego serwerowe GPU do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją. Na sprzedaży kart A100 i H100 oraz gotowych stacji DXG A100 i DGX H100 Nvidia zarobiła w ostatnim kwartale 14,5 mld. USD, to to jest ponad 5 razy więcej, niż na sprzedaży kart GeForce - przychód działu Gaming wyniósł "tylko" 2,85 mld USD. W porównaniu do poprzedniego kwartału przychód działu DataCenter wzrósł o 40,6 procent, przychód działu Gaming wzrósł o 14,9 procent, a w porównaniu do tego samego kwartału ubiegłego roku przychód działu DataCenter był prawie 4-krotnie wyższy, a działu Gaming o 80 procent wyższy.





Dział Professional Visualization dostarczający rozwiązania do ścian wizyjnych, wizualizacji 3D, i oprogramowanie Omniverse, uzyskał przychód 416 mln USD - dwukrotnie wyższy niż przed rokiem, a dział Automotive and Robotics dostarczający chipy do samochodów i robotów produkcyjnych uzyskał przychód 261 mln USD - niemal identyczny jak przed rokiem.



W aktualnym 4. kwartale fiskalnym, który potrwa do 28 stycznia 2024 roku, Nvidia spodziewa się przychodu w wysokości 20,0 mld. USD.







